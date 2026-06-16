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毒駕男載5童狂飆致重傷煙彈來源是他 一站式送毒到府查獲上萬顆原料

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝
陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝

33歲吳姓男子日前涉吸食喪屍煙彈後駕駛小貨車，車上還載著5名兒童，因違規遭警攔查竟加速逃逸，最後與轎車碰撞，再衝撞電線桿才停下，致5童均受傷，其中1名6歲女童重傷；台南市刑事警察大隊將吳的毒品上游陳姓藥頭拘提到案，起初可製作1萬顆喪屍菸彈的原料。

台南市刑大偵七隊去年9月已查獲吳姓男子涉嫌吸食喪屍煙彈，為追查毒品來源，成立專案小組，報請台南地檢署審股檢察官指揮偵辦；經數月監控、蒐證及分析毒品流向，掌握販毒網絡上游為41歲陳姓男子（新營人），查出陳竟主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務。

專案小組調查，只要買家透過LINE下訂單，甚至不需要準備施用毒品工具，陳就會開著租賃車前往，無論距離遠近均會親自配送；在陳的車上有第一、二、三級各式各樣毒品以及施用工具可選購，買家在指定處所等候，陳就會送貨到府。

據了解，陳因此在毒品圈內獲封「Foodpanda」稱號，在台南溪北地區如白河、東山、新營等有穩定的客源與依賴關係，他也藉「一站式」服務提高交易單價，牟取不法暴利；且陳極為小心，從不透過網路交易，只有認識的熟客能下訂，新買家一定要透過熟客牽線。

專案小組偵辦期間，研判陳至少從去年7月開始販毒，陳為規避查緝，幾乎每天都變換落腳地點，居無定所，有時住旅館、有時睡車上或借住在購毒者家，稍有風吹草動就開車離去；陳也不斷更換租賃車輛，開車或下車時都會避開監視器，並變換穿著打扮，增加查緝難度。

案經偵辦4個多月，專案小組研判時機成熟，今年1月12日突擊行動，前往陳姓藥頭藏身處將他拘提逮捕到案，現場查獲第一級毒品海洛因、第二級安非他命、依托咪酯粉末、煙油與依托咪酯煙彈、混合型毒品咖啡包、行動電話、磅秤、分裝袋、非制式子彈及鎮暴槍等證物。

其中，扣案近百克的依托咪酯粉末可製成約1萬顆喪屍菸彈，市價約160萬元；警方詢問後，將陳移送偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准至4月28日，之後因陳毒品案已被判刑確定，檢方執行科先將他移轉至台南監獄明德戒治分監執行刑期。

專案小組查出，吳姓男子今年2月再次涉吸食喪屍煙彈並駕駛小貨車肇事，毒品來源同樣是陳姓藥腳，這次是透過綽號「阿修」的41歲林姓男子向陳購買，警方將林逮捕，起出槍砲及毒品；近期再將陳的10名藥腳陸續查緝到案，瓦解陳的販毒網絡，遏止毒品在市面流通。

刑大大隊長李宏倫指出，依托咪酯遭摻入電子菸油後，施用者容易出現意識模糊、肢體顫抖、反應遲緩及行為失控等症狀，近年更衍生多起毒駕案件，嚴重危害道路交通安全與社會治安；警方將持續「向上溯源、斷絕毒源」，維護國人安居樂業的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將陳姓藥頭逮捕，查獲近百克的依托咪酯粉末可製成約1萬顆喪屍菸彈。記者袁志豪／翻攝
警方將陳姓藥頭逮捕，查獲近百克的依托咪酯粉末可製成約1萬顆喪屍菸彈。記者袁志豪／翻攝

陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝
陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝

警方將陳姓藥頭逮捕，查獲毒品及非制式子彈、鎮暴槍等證物。記者袁志豪／翻攝
警方將陳姓藥頭逮捕，查獲毒品及非制式子彈、鎮暴槍等證物。記者袁志豪／翻攝

陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝
陳姓藥頭主打宛如外送快遞員般「一站式」販毒服務，只要買家下訂，陳的車上就有各式各樣毒品以及施用工具可選購。記者袁志豪／翻攝

毒品 販毒 台南

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