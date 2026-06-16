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談暨大新規 專家：安駕教育比禁令重要

聯合報／ 記者賴香珊余采瀅劉星君石秀華郭韋綺／連線報導

暨南大學擬規定學生須持有駕照滿一年才能申請校園車輛通行證，駕訓班專家認為，限制新手駕駛，恐怕本末倒置。學者則建議，應落實對學生的交通安全教育。

南投市大榮駕訓班主任許佳惠說，能理解校方保護新手駕駛學生的用意，但不讓新手駕駛練習，其實本末倒置，他們對校園環境的危險感知，及一般道路的防禦駕駛概念無法提升。學生一年後才能申請通行證進入校園，對環境不熟悉的危險性同樣存在，校方應揭露校園內外的交通高風險或盲區，教導學生正確的安全駕駛知識。

許佳惠說，與其限制持照年限，更建議校方完善校內交通指標，並針對校內外交通環境規畫道路安全課程，輔導學生完成相關課程才能申請通行證，否則校內不能騎不會肇事，出了校園仍可能出事。

逢甲大學運輸與物流學系助理教授洪百賢表示，各國對新手駕駛嚴格規定上路駕駛的最高速限，藉此降低事故發生率；日本要求取得普通駕照第一年，車輛前後須張貼初學者標誌。台灣對新手駕駛未有相關規範，各校可訂定校園車輛管理規則，學生完成相關道路安全講習，才能拿到入校通行證。

「問題是傳統由校安人員主導的交通宣導，易被視為制式說教，學生接受度不高。」成功大學交管系教授鄭永祥指出，交通部也有安全駕駛課程，但學生常自信技術好或認為課程「很Low」，興趣缺缺，宣導方式應更活潑化，各校應加強與監理所合作，推廣考照前後的安駕訓練，提升駕駛技巧與風險意識。

陽明交大運輸與物流管理系教授吳昆峯說，大學生騎車易出事的高風險地點是路口和彎道，常見自摔再自撞，學生幾乎用生命學習使用道路，日本機車考訓重視操作能力、情境判斷及對風險的預判能力三大面向，香港的機車訓練，會有前導教練車帶學員騎，後面也有教練車觀察學員怎麼過彎，台灣多數騎士只停留在基本操作，建議政府做好機車駕訓。

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