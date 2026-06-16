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新手騎士禁入校 暨大學生炸鍋

聯合報／ 記者賴香珊林敬家黃羿馨／連線報導

暨南國際大學學生校外車禍頻仍，校方擬修改校園車輛管理辦法，增訂「持有駕照滿一年」才能申請車輛通行證入校，學生「炸鍋」批校規凌駕法律，發起連署反對。暨大表示，近年交通事故多為新手騎士，才提案修改，將持續蒐集意見做好配套。

暨大校園在埔里郊區，師生聯外仰賴台廿一線中潭公路，該路線也是前往日月潭景點的重要道路，車流量大且車速快，導致車禍頻仍，去年甚至發生兩起學生死亡車禍。

為降低交通事故，暨大校方近期擬提案修改校園車輛管理辦法，增訂申請汽、機車停車證（通行證）者，原則上須持有駕照滿一年以上。但是當地公車班次有限，不少大學生仰賴車輛代步，學生連署反對，質疑校規凌駕法律，校內不能騎，校外照騎一樣可能發生車禍，根本是治標不治本。

暨大表示，近年多起學生車禍事故都是新手騎士，考量其騎車經驗不足，且大一新生有保障住宿，一般時段也有公車可搭，才提案修改規定，校方將持續收集各方意見，爭取增加公車班次，盡力做好配套。

陽明交通大學則禁止大一新生申請車輛通行，學校表示，大一新生多數來自外縣市，且剛取得駕照，不熟悉校園周邊交通環境就貿然開放騎乘機車恐增加交通風險，且校園鄰近多條重要交通要道，車流量大，基於維護學生交通安全，才有此限制，大二起即可申請機車停車證。

彰化大葉大學也長期未開放大一新生申請機車通行證，總務長汪漢英說，主要考量與陽明交大類似。

暨大 車禍 校園 駕照

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