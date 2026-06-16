學生反彈 屏科大設測速照相

屏東科技大學校園交通事故頻傳，尤其去年十月接連發生兩起學生自撞死亡車禍，教育部列管改善。校方決定設置測速照取締超速，一度引發學生反彈，質疑未優先改善道路設計等工程，學生會長藍光杰說，學生會不反對校園交通改善，盼校方傾聽學生意見取得共識。

屏科大在大武山下，校園遼闊，學生多靠機車代步，登記的機車約八千多輛，汽車約一、二千輛。校方統計一一三學年度發生約兩百件車禍，一一四學年度上學期約七十件，去年十月更接連發生兩起大一生在校內騎機車自撞死亡，引起重視。

校方表示，許多家長、校友希望校方落實校園行車速限管控，去年十一月校方舉辦校園交通安全教育委員會臨時會議，決議購置測速器等設備，另舉辦五場說明會，蒐集師生交通使用經驗。

屏科大副校長施玟玲說，學校正在規畫校門口管制、路型調整、防撞設施與測速設備等，研議未來可能設電輔車，校園道路速限四十公里，但某些特定路段彎道大，速限要降到卅公里。

但學生會與學生議會二月聯合聲明，學生會認為，學生普遍認為路燈照明不足、路面平整度不佳與漢堡坡設計不良是事故主因，校方未優先改善硬體，反而要測速照相懲罰學生，視線死角與道路設計缺陷問題仍在。

校方指出，在幾個車禍熱點設測速照相是短期措施，已爭取經費委託專業團隊全面盤點校內道路與交通設施，也會納入師生意見。校規也明定可逕行舉發超速違規，取締前會有宣導期，違規受罰可選擇參加交通安全教育，或繳納規費汽車四百元、機車和電動自行車三百元，學生及教職員等都受此規範。

校方表示，未來希望朝無車永續校園邁進，開車到校園周邊再轉換其他交通工具，像花蓮東華大學開車進入校園外環道後，再轉用其他交通接駁工具進校園。