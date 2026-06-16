新聞眼／別讓年輕人用生命學會上路

近年交通事故統計顯示，十八到廿四歲族群為高風險年齡層，大眾往往將焦點放在騎太快、不夠小心與安全意識不足，年輕人族群的交通風險長期存在樂觀偏見，其實是制度、教育與環境交織下的結構性問題。

十八歲是剛取得駕照，開始高度自主移動、掌握自由時期，卻也是經驗最不足階段，剛離開高中校門，立刻進入高流量、機車混流、標線設計複雜的道路環境，其實就是制度面臨的風險安排。

交通安全教育是否真的從小扎根？檢視現今駕照考照制度，偏重技巧、基本操作與記憶，雖然近年加上路考，但防禦性駕駛訓練仍不足，且鮮少強調風險預判與情境模擬。

防禦性駕駛，不只是守法，更是預設他人可能犯錯，為不確定性預留空間。新手駕駛若未建立此思維，即使未違規，仍可能因過於自信判斷而縮減安全距離。

國外駕照考照有分級制度，新手駕駛在一定期間內限制夜間騎乘、雙載或高速道路，逐步累積經驗後，若能結合必修道路風險教育課程，才能提高安全意識。

至於道路設計，大學校園周邊常見機車、汽車、公車與行人高度混流，轉彎動線不清、夜間照明不足、號誌設計過於複雜，都會放大判斷失誤後果。減速設計、明確分流、行人庇護島、路口視距改善，工程措施改變往往比再多的宣導更有效。

對年輕人來說，同儕文化與速度文化往往比法規更具影響力，校園是否能扮演更積極角色？比方建立新生安全騎乘講習、加強校園交通接駁，降低對機車的依賴，讓安全成為主流價值，而不是少數人的選擇。

從大數據分析，建立更透明青年事故數據分析，作為政策調整依據。青春原本帶有自信與樂觀，但公共政策責任，在於理解特質後，透過制度來補強，當教育、工程與管理同步到位，青年交通安全才不致成為一再重演社會議題。

年輕人是國家未來，願青春都能平安抵達，而不是在道路上嘎然而止。