暑期危機 大專生車禍頻傳 平均1周2死

教育部統計近三年大專院校學生交通事故死傷人數達九千四百餘人，平均一周傷亡人數約六十人，今年一至四月死傷人數已達九八○人，平均一周約兩人死於車禍，其中又以機車事故占約九成最高，且主要發生在假期及白天時段。暑假到了，各校忙著宣導減速慢行、避免疲勞駕駛。

教育部校園安全暨災害防救通報處理中心統計，大專生車禍傷亡人數雖然逐年遞減，但近三年因機車事故死亡仍有七十八人至一○八人，平均每周死亡一點五至兩人；今年一至四月車禍死亡卅五人、其中機車事故死亡卅三人，比去年同期增加十一人，平均每周死亡約兩人。交通事故受傷人數九四五人，也比去年同期增加十八人，死傷人數都明顯增加。

校安中心分析學生交通事故大都發生在假期期間，且以白天最多，深夜零時至清晨六時次之。死亡事故以自撞事故最多，教育部一再發函各校要求加強宣導，但今年仍發生多起死亡車禍，包括兩名大學生騎機車雙載行經台十三線苗栗頭屋路段自撞路邊電桿，傷重不治；東華大學一名男大生期末考後，騎車行經中橫公路時過彎失控墜落十公尺深邊坡死亡等事故，單是一、二月就有廿一起死亡車禍，比去年增加十件。

校安中心歸納學生交通死亡事故樣態，包括夜間騎乘機車、疲勞駕駛、無照駕駛等，函請各校加強對學生宣導交通安全宣導，尤其行經彎道、下坡路段及路口須減速慢行，避免疲勞駕駛，並對大一新生、外籍生、打工族群等重點族群，辦理道安講座及宣導活動。

成功大學交通管理科系教授鄭永祥指出，位置偏遠、缺乏公共運輸的學校，學生高度依賴機車代步，事故風險顯著提升，夜間部學生常在打工地點與學校間通勤，路徑複雜且常要趕時間，風險也提高，近年興起兼差當外送員也加劇此問題。

鄭永祥分析，大專生交通事故高峰期通常落在期末考後及寒暑假期間，不少學生考前熬夜看書，考後心情放鬆、精神亢奮下騎車慶祝易分心出事。此外，大專生常集體夜遊或長途騎車環島遊，因路況不熟或受同儕影響騎車超速，導致自撞或失控等嚴重車禍，風險遠高於學期中的正常通勤。

陽明交通大學運輸與物流管理系教授邱裕鈞說，大專生剛取得駕照不久，本就是高風險年齡層，對危險情境認知不夠清楚，缺乏事前訓練或系統化教育，只能在風險中累積經驗，建議引入情境式訓練，讓學生體驗錯誤判斷可能帶來的後果，也呼籲家長避免過早把機車當成升學禮物，讓年輕騎士在經驗尚未成熟就進入高風險交通環境。