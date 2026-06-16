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黑水製毒市價上億 2嫌被求重刑
檢調今年初在桃園市新屋區破獲製毒工廠，查出製毒師樊尚文與林郁翔承租民宅、工廠，利用「黑水」製造俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，查扣市價上億元的毒品與原料。桃園地檢署近日偵結起訴樊男與林男，求處有期徒刑十五年、十二年，法院裁定兩人續押。
起訴書指出，五十三歲樊男與卅三歲林男等人從去年九月間起，從不明處所取得含有依托咪酯前驅物成分的製毒原料「黑水」後，先以林男承租的觀音區民宅為製毒工廠，今年一月因操作不慎引發火勢後，將製毒原料及器具搬至樊男新屋區承租的廢棄工廠，繼續製毒。
檢調這波查緝樊男、林男製毒案，查扣依托咪酯成品一點九七七公斤、第四級毒品先驅原料與可製成俗稱「喵喵」的第三級毒品和其他原料逾九十三公斤，市價上億元，估計可製成二點五萬顆喪屍煙彈及廿五萬包喵喵毒咖啡包。
辦案人員查扣手機，發現裡面竟有依托咪酯製作「教學手冊」，而傳授製毒祕笈的竟是大陸毒梟，台籍師傅只需依採購指南採買化工原料，再依流程加工，不懂還可打電話視訊教學，僅需兩周即可完成兩萬顆喪屍煙彈，若成功出售，不法獲利達數千萬元。
據了解，樊尚文和林郁翔只是大陸一哥毒梟集團雇請的製毒師，該集團在台設立多個製毒據點，此次破獲的桃園觀音民宅，只是其中一處，且樊、林在檢調攻堅前，早已成功製作運出多批毒品，不少已流入市面。
檢方近日偵結，兩人依毒品危害防制條例罪嫌提起公訴，並審酌犯行危害國民健康及社會秩序甚鉅，分別求處有期徒刑十五年、十二年。
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