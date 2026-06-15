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Cosplay經紀財務糾紛擄4人上車 2嫌北院裁准收押

中央社／ 台北15日電

北市曾姓男子疑因Cosplay合作案引發財務糾紛，一行4人13日結束活動後，遭趙姓及鍾姓男子持模擬槍強押上車；警方逮捕2嫌送辦，北檢檢察官訊後向台北地方法院聲押禁見2人獲准。

台北市警察局松山分局中崙派出所13日下午接獲民眾報案，有人遭強制帶上車，警方獲報趕赴現場，並通報勤務指揮中心發動攔截圍捕；事發8分鐘內，警方在復興北路、興安街口攔停涉案車輛，發現4名被害者，並制伏2嫌。

警方初步調查了解，被害曾男與趙姓犯嫌都從事Cosplay（角色扮演）仲介經紀工作，2人之前經常合作調度，後因合作糾紛，趙男提告曾男涉詐欺；但因訴訟耗時，心生不耐的趙男便夥同鍾男，持模擬槍強迫曾男與3名女Coser（角色扮演者）上車，欲針對新台幣50萬元財務糾紛進行談判。

警方攔截車輛後，確認4名被害者均未受傷，查獲模擬槍及鎮暴槍各1把，並於車內及犯嫌隨身物品中查獲毒品安非他命、大麻煙彈及依托咪酯煙彈等物，全案詢後依刑法妨害自由及毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

檢察官訊後認為趙男及鍾男涉嫌重大，向台北地方法院聲請羈押禁見，法官開庭訊問後，今天裁准羈押禁見2嫌。

北市 檢察官

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