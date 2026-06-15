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毒駕賓士休旅車自撞路旁停放小貨車 男駕駛坦承吸喪屍煙彈收押
劉姓男子昨開車在台北市萬華區撞上停放路旁的一輛小貨車，警方以唾液毒品快篩檢測，呈依托咪酯類反應，從車上搜出依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆，逮捕他依毒品、公共危險罪移送，檢方聲押獲准。
警方調查，58歲劉姓男子昨凌晨1時許駕駛賓士休旅車，經萬華中華路2段朝右偏移，從左後方撞上停放路旁的一輛小貨車；員警獲報到場處置，發現他走路搖晃、精神恍惚，經同意施以唾液毒品快篩試劑檢測，呈依托咪酯類陽性反應，於車內搜出喪屍煙彈1顆。
員警上銬逮捕劉，帶回萬華警分局莒光派出所調查，他自稱經商，稱朋友提供煙彈，他幾天前曾施用，警方採集尿液送驗有無毒品反應，詢後移送。
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