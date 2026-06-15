女毒蟲撞死所長...父成「活死人」天天噩夢 怒嗆：王八蛋跟妳拚到底

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女律師高喊「人命可貴」，國家要殺人就要守法，引來劉的父親不滿，大聲質問「你們有尊重被害人的生命嗎？」

劉宗鑫父親庭上指出，每次開庭都是心力交瘁、痛苦萬分的時候，配警械、穿著制服的警察被活生生撞死，律師卻滿口胡言，他質問律師「如果是你們小孩遇到這樣的事情呢？」

他說，他是小蝦米對抗大鯨魚，承受錐心之痛，陳嘉瑩撞擊還拖行，讓兒子體無完膚、五臟俱裂，陳女如此殘酷的行為害了3個家庭，讓他孫子失去父親，「有這麼可惡的嗎？」他請求法官一定要為家屬伸張正義。

劉父說，他的心已經死一半了，「我現在是一個活死人」，要不是要為兒子伸張正義，他撐不下去，每天都還會做夢，不知道日子怎麼過，「生不如死」；他更向兒子祈求「要給爸爸力量」，他要讓嫌犯付出代價。

劉父越講越激動，陳嘉瑩連給劉宗鑫活命的機會都沒有，還掩飾罪行，「王八蛋，我一定要跟妳拚到底！我拚老命也一定要跟妳拚到底」。語畢，旁聽席有掌聲響起，隨即被法官及法警制止，法官認為這是嚴肅、沉重的事情，「不是在看戲」。

劉宗鑫母親忍不住落淚，她表示希望司法能夠公正公平，希望陳嘉瑩的律師要有同理心，要對一個失去小孩的媽媽有同理心。

庭後，劉父受訪說，他無法忍受陳女律師的說法，陳女當下可以控制油門、方向盤，更明知劉宗鑫掛在車外仍執意以時速66公里向前衝，「所長能放手嗎？放手是不是也會被其他車輛輾過？」

劉父說，他最大的期望是司法還給家屬一個公道，並希望擴及全國警察，有國家、法律支持警察執勤，盼平平安安出門、快快樂樂回家，不要再發生憾事，並高喊「廢死聯盟滾出台灣」。

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