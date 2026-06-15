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毒駕撞死警所長...律師辯護喊「人命可貴」 法官要她自己也好好想一想

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞死派出所長。記者林孟潔／攝影
女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞死派出所長。記者林孟潔／攝影

新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫前年攔查女毒犯陳嘉瑩，卻遭開車拖行200餘公尺，撞擊護欄五臟俱裂喪命，一審國民法官庭判陳女死刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭，陳女律師怒轟一審法官像「鄉民」，勘驗荒腔走板，更指「人命可貴」，國家要殺人就要守法。

陳嘉瑩今否認殺人罪，供稱「我沒有想要殺人的意思，我只是傷害致死」，但她坦承毒駕、妨害公務、妨害公眾往來。陳女律師錢建榮指出，他不認為有人會於被攔檢當下有殺死奉公守法警察的犯意，除殺人罪之外，其餘罪名則是陳女為減少訴訟資源，不願意再爭執。

錢建榮聲請重新勘驗現場監視器畫面，認為一審勘驗違法，沒有記載客觀事實，而是記載審判長主觀評價、與律師和被告吵嘴的內容，更指審判長違反不自證己罪、有不正訊問的嫌疑，砲轟一審勘驗「荒腔走板」，他看了「不忍卒睹」，指一審法官「像鄉民一樣」不合法的紀錄勘驗筆錄。

檢察官則反駁，一審並非勘驗程序，而是告以要旨並搭配播放影片方式為之。被害家屬律師則認為，一審開庭已經播放很多次現場畫面，國民法官均有親眼見，因此認為筆錄有證據能力。

不過，錢建榮質疑，國民法官法何時可以超越刑事訴訟法勘驗的相關規定？如果現場畫面播放過、國民法官用「看」的就算勘驗，二審也接受不用再做勘驗筆錄，這種法律見解會造成一審法官未來都不用再做勘驗筆錄。

錢建榮更說，希望再定一次準備程序，合法、忠實記載現場情形，台灣是法治國家，「國家要殺一個人就要守法」，此為死刑案件要經過嚴格檢視，「人命可貴」，檢察官起訴也是求處無期無徒刑，也沒有求處死刑，但一審沒有做死刑量刑調查，「非常意外」地就判死。

法官聽完也向陳嘉瑩說，「律師剛剛都說了，人命可貴」，希望她自己也好好想一想自己的行為；至於是否重新勘驗待合議庭考量國民法官精神後評議再做決定。

陳嘉瑩律師林俊宏也指出，除勘驗筆錄之外，也聲請鑑定陳女未成年子女的最佳利益。不過，檢察官認為此為二審聲請調查新證據，不符國民法官法規定，且只有小孩為程序主體或是被害人才需鑑定，若將小孩作為陳女量刑考量因素，無疑也讓小孩背負罪惡感。

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女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞死派出所長。記者林孟潔／攝影
女毒犯陳嘉瑩開車拖行撞死派出所長。記者林孟潔／攝影

毒駕 劉宗鑫

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