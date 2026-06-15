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阿法男自撞台灣大道BRT站 警快篩驚見「喪屍煙彈」送辦
台中市25歲李姓男子疑似因喪屍煙彈後恍神，駕車行經台灣大道時失控撞上BRT玉門站的站體，被行經附近的民眾拍下，警方到場處理，當場測出李男對俗稱「喪屍煙彈」毒品呈陽性反應，立即將其逮捕送辦，所幸整起事故未造成無辜民眾傷亡。
第六警分局協和派出所於今日下午3時許接獲報案，指稱台灣大道四段與玉門路口有車輛肇事。
警方趕抵現場發現，李男駕駛俗稱「阿法」的七人座廂型車，因不明原因猛烈撞擊「玉門站」站體。
員警依法實施酒測與毒品唾液快篩時，赫然發現李男唾液對「喪屍煙彈」呈陽性毒品反應。警方隨即將人帶回調查，全案訊後移送台中地方檢察署偵辦。
第六警分局強調，毒駕宛如道路上的「不定時炸彈」，嚴重危害公眾安全。警方對疑似毒駕行為秉持「零容忍」態度，絕不輕縱，未來將持續強化攔查、毒物檢測及向上溯源查緝作為，全力防堵毒駕事故發生，捍衛市民的交通安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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