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警察節追思殉職所長 土城警陪家屬出庭盼司法伸張正義

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城分局同仁陪同家屬前往高院參與二審庭訊，盼司法伸張正義。圖／土城分局提供
土城分局同仁陪同家屬前往高院參與二審庭訊，盼司法伸張正義。圖／土城分局提供

今天適逢警察節，新北市警察局土城分局上午在已故清水派出所所長劉宗鑫紀念銘牌前舉行追思儀式，由分局幹部及同仁獻花致敬，緬懷這位執勤殉職的警察英雄；隨後並陪同家屬前往台灣高等法院參與案件二審庭訊，盼司法彰顯公義，還給家屬與社會一個公道。

土城分局表示，劉宗鑫是在執行公務、守護民眾安全過程中不幸殉職，其犧牲不僅是家屬難以抹滅的傷痛，也是全體警察同仁共同的遺憾。在警察節這天，同仁以獻花方式表達追思與敬意，感念劉宗鑫對治安工作的付出與奉獻。

針對案件進入二審程序，土城分局指出，警方尊重司法審判結果，但也期盼司法能伸張正義，讓奪走執法人員寶貴生命的重大暴力犯罪獲得應有制裁，讓正義被看見。

土城分局強調，對於毒駕、拒檢逃逸及暴力危害執法人員等犯罪行為絕不寬貸，警方將持續強力執法，捍衛公權力與社會安全，保障員警執勤安全。

土城分局表示，警察局及分局始終是家屬最堅強的後盾，未來也將持續提供必要協助與關懷，陪伴家屬走過漫長司法歷程。警方不會忘記劉宗鑫所長的付出與犧牲，也不會讓執法人員流血流汗又流淚，盼司法伸張正義，讓守護人民的警察獲得應有尊重與保障。

土城分局同仁在已故清水派出所所長劉宗鑫紀念銘牌前獻花追思。圖／土城分局提供
土城分局同仁在已故清水派出所所長劉宗鑫紀念銘牌前獻花追思。圖／土城分局提供

土城分局同仁陪同家屬前往高院參與二審庭訊，盼司法伸張正義。圖／土城分局提供
土城分局同仁陪同家屬前往高院參與二審庭訊，盼司法伸張正義。圖／土城分局提供

土城 警察 劉宗鑫

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