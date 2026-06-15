男子毒駕擦撞路邊車輛 北檢聲請預防性羈押獲准

高雄市51歲何姓男子本月8日才因涉嫌「毒駕」被警方移送法辦，不料他未吸取教訓，離開地檢署後不久，12日清晨再度因無照且逆向行駛被警方攔查，這次上前盤查的，還是4天前親手抓他的同名警員，讓員警無奈「怎麼又是你」，全案警詢後，依公共危險、毒品罪嫌再度將何男移送高雄地檢署偵辦。

2026-06-15 08:52