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男子毒駕擦撞路邊車輛 北檢聲請預防性羈押獲准

中央社／ 台北15日電

北檢今天表示，劉姓民眾昨天駕車行經北市中華路巷弄時，擦撞停放路邊車輛，警方快篩驗出依托咪酯陽性反應。檢察官訊後認有再犯之虞，向台北地院聲請預防性羈押獲准。

台北地檢署發布新聞稿表示，劉男於14日凌晨1時許駕駛自小客車行經台北市萬華區中華路2段巷弄，擦撞停放路邊的自小客貨車，經台北市政府警察局萬華分局員警到場處理，因劉男神情恍惚，警方起疑。

北檢表示，警方徵得劉男同意施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果呈第二級毒品依托咪酯陽性反應，旋即逮捕，當場在車內扣得依托咪酯菸彈1顆。

警方將劉男解送北檢，檢察官訊問後，認劉男涉犯刑法危險駕駛罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

北檢強調，將持續與警察機關合作強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸。

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北檢 毒駕

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