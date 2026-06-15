彰化3人製毒6百公斤燒金紙掩味 主謀重判13年

蕭姓男子等3人在彰化縣1處工廠小房間內製毒，利用焚燒金紙掩蓋製毒異味，共製造約600公斤毒品，彰化地院依共同犯製造第四級毒品罪判刑，各應執行8至13年不等刑期。

根據台灣彰化地方法院判決書，蕭姓男子於民國112年間為代工製造1噸第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮，可獲得新台幣700萬元代工費，以每製毒1次5萬元代價向王姓男子借用工廠小房間，並找來另1名男子共同製毒。

3人趁工廠員工休息無人之際製作毒品，期間如有刺鼻味及煙霧產生，即焚燒金紙以掩人耳目，6次共製造約600公斤毒品。

蕭姓男子依指示駕駛租賃車，多次前往屏東縣載運製毒原料，為躲避查緝還製造斷點，中途將原料換至王姓男子駕駛的另1輛車，開回工廠儲放。員警於113年1月在台南市依法拘提蕭姓男子。

檢警調查，蕭姓男子得款200萬元，扣除相關容器、手套、攪拌物品、面具等及設備費用共50萬元後，3人平分150萬元，其中蕭姓男子得款82萬元，其餘分得35萬、33萬元。

法官認為，3名被告無視國家杜絕毒品犯罪嚴刑峻法，製成毒品數量龐大，流入市面足以戕害國人健康，助長毒品氾濫，危害社會治安；參酌蕭男尋得製毒場地及原料後，指揮2人犯行，具主導地位，依共同犯製造第四級毒品罪，應執行有期徒刑13年，其餘分處8、9年刑期，均沒收犯罪所得。可上訴。

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