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嘉義太保彩券行長短槍驚險對峙警 檢聲押犯嫌今獲准

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義水上分局警方偵訊後將林男移送嘉義地檢署，檢方複訊後聲押獲准。圖／資料照片
嘉義水上分局警方偵訊後將林男移送嘉義地檢署，檢方複訊後聲押獲准。圖／資料照片

嘉義縣太保市13日晚間發生槍擊案件，綽號「小蜜蜂」59歲林裕峰疑因債務糾紛，持槍朝天花板開槍示威後逃逸。水上分局警方獲報後立即啟動攔截圍捕，林男遁逃至太保市某彩券行與警方對峙。最終在警方及地方人士勸說下棄械投降，警方當場查扣長、短槍各1把，並依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，嘉檢複訊後聲押，今嘉義地院裁定羈押禁見。

林男於案發當晚與友人談判未果，開槍恐嚇後逃開。警方隨即調集優勢警力全面搜尋，林男自知難以逃脫，進入彩券行並要求店員及顧客離開，獨自留置店內。警方迅速到場設置警戒線實施封鎖管制，由於偵查隊幹部與林男相識，遂主動進入現場勸說談判，並聯繫林男友人及地方人士到場協助安撫情緒。

在警方全程戒護下，林男最終同意投降，主動交付持有的疑似MP5衝鋒槍1把及手槍1把，警方當場將其逮捕。嘉義地檢署指派檢察官賴韻羽指揮偵辦，檢察官於昨日夜間訊問後，認其犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，法院於今日裁定獲准。

彩券 槍擊 嘉義

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