毒駕嚴重 行政執行署台南分署優先強制執行涉毒罰鍰

37歲吳姓男子去年3月在台南市中西區毒駕遭轄區第二警分局員警查獲，被裁罰2萬元，逾期未繳納；法務部行政執行署台南分署查發現吳有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款債權，經足額扣押存款，核發收取命令，將扣押存款解繳台南市刑事警察大隊。

台南分署表示，近期發生多起因毒駕造成用路人傷亡事件，為維護民眾行的安全，分署將對於毒駕所衍生交通罰鍰案件及吸食3、4級毒品違反毒品危害防制條例罰鍰及怠金案件優先強制執行；吳姓男子去年3月經採集尿液送驗，檢驗結果尿液呈第三級毒品愷他命類陽性反應。

吳毒駕上路在中西區民權路與西賢一街口被攔查，台南市警局依法裁罰2萬元，通知限期繳納，逾期未繳納，市警局去年8月移送台南分署強制執行；執行人員查出吳有存款可供執行，扣押存款清償罰緩。分署提醒，民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力，如拒不繳納，均將強力執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885