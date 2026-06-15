20萬電子煙主機零件假冒燈飾 保三海關攔截毒品載具

保三總隊第一大隊今天表示，在台北港1只申報進口燈飾等用品的貨櫃中，查獲電子煙空煙彈、拋棄式煙管等違禁貨品，從源頭攔截可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。

保三總隊第一大隊第二中隊台北港小隊6月9日透過大數據分析，申報生活用品等貨物較可能夾藏違禁物品，鎖定從中國大陸廣東佛山港出發，7日運抵台北港，申報含有燈飾等貨物的的40呎貨櫃可疑，9日前往林口倉儲中心開櫃查驗。

保三員警在貨櫃中，查獲48箱違法物品，包含電子煙空煙彈14萬多個、空煙彈零件3萬個、拋棄式煙管1萬支、加熱霧化器約1萬支及內芯濾棉1萬多個，初步估計市價逾1000萬元。

保三第一大隊指出，這只貨櫃裝載的貨物分屬多名貨主，其中夾藏製作電子煙零組件的貨品，為邵姓集運業者所有，通知他到案說明。邵男表示單純代下游商家進口燈飾，不知道為什麼會運來電子煙相關貨品。

保三第一大隊製作筆錄後，依違反菸害防制法、海關緝私條例，將邵男移請相關單位審認裁處，並將擴大追查貨品流向，防止可能的毒品在境內流動。

保三總隊表示，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，多以電子煙載具方式吸食，不法集團看準國內掃毒孔急，且國內法規全面禁止製造、輸入、販賣電子煙載具，企圖大批走私以獲取暴利。

保三說，專案小組經過長期監控，並大數據分析過濾高風險貨櫃，鎖定這只可疑貨櫃進行落地檢查，果真查獲煙管、空煙彈、加熱霧化器及內芯濾棉等，可供製作用於吸食依托咪酯的電子煙主機零組件約20萬個，這是今年在源頭攔截，最大宗「喪屍煙彈」電子煙主機零組件的案件。

保三總隊表示，不法分子常利用社群軟體與短影音，將電子煙包裝為流行風潮，並以水果風味誘導青少年吸食，潛藏巨大毒品威脅。近期因吸食「喪屍煙彈」導致多起毒駕致人死傷的不幸慘劇，毒駕害人害己，請民眾切勿吸食。保三將持續全面提升查驗強度，在關口截斷施用載具，展現政府打擊毒品犯罪決心，全力守護社會治安與國人健康。

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保三總隊第一大隊在台北港查獲申報進口燈飾等用品的貨櫃中，夾藏電子煙空煙彈等，可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。記者邱瑞杰／翻攝

保三總隊第一大隊在台北港查獲申報進口燈飾等用品的貨櫃中，夾藏電子煙空煙彈等，可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。記者邱瑞杰／翻攝

保三總隊第一大隊在台北港查獲申報進口燈飾等用品的貨櫃中，夾藏電子煙空煙彈等，可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。記者邱瑞杰／翻攝

保三總隊第一大隊在台北港查獲申報進口燈飾等用品的貨櫃中，夾藏電子煙空煙彈等，可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。記者邱瑞杰／翻攝

保三總隊第一大隊在台北港查獲申報進口燈飾等用品的貨櫃中，夾藏電子煙空煙彈等，可能製成「喪屍煙彈」電子煙主機零組件，杜絕後續吸毒、毒駕等危害。記者邱瑞杰／翻攝