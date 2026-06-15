影／高雄轎車駕駛拒檢…棄車竄逃公寓頂樓 不僅毒駕還是通緝犯

陸姓男子昨天下午1時許駕車行經高市鎮國路，警方發現懸掛他車牌攔檢，陸拒檢逃入死巷，後棄車逃逸，警縮小範圍搜捕在公寓頂樓緝獲；警方當場對陸施以毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，陸涉毒駕，還被查出是竊盜通緝犯。

前鎮警分局草衙派出所員警昨天下午1時許執行巡邏勤務，在鎮國路一帶，發現陸姓男子（43歲）駕駛的轎車所懸掛車牌與車型明顯不符，研判有可疑情事，立即尾隨查證，並同步通報線上警力支援攔查。

沒料，陸男卻加速逃逸，穿梭巷弄一路逃竄至鎮東一街巷弄底端死巷，眼見無路可逃，陸棄車拔腿狂奔，躲藏至附近公寓頂樓，警網縮小搜索範圍，在頂樓發現陸男甕中捉鱉。

警方調查，陸男駕車輛懸掛他車號牌上路，因擔心被警方查獲駕車逃逸，後依規定對陸實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，涉毒駕行為。

警方另查出陸男6月9日被高雄地院發布竊盜通緝，另涉及前鎮區4月底一件工廠電纜線遭竊案，以及6月一起在街頭持刀對行駛中車輛揮舞恐嚇案。警詢後，依竊盜、恐嚇、公共危險及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

陸男涉及使用他車牌、無照駕駛、毒駕、拒檢等交通違規部分，開出最高可處 24萬6000元罰鍰，並當場移置保管該車輛。

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