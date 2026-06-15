毒駕失控衝對向車道釀傷 花蓮男車藏6顆喪屍煙彈遭收押

花蓮一名鄭姓男子涉嫌施用第二級毒品甲基安非他命、含依托咪酯成分的「喪屍煙彈」後駕車上路，在新城鄉七星潭周邊道路逆向行駛，接連擦撞兩輛轎車造成民眾受傷。花蓮地檢署認定其涉犯施用毒品後駕駛動力交通工具罪嫌重大，且有再犯之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。

花蓮地檢署今天表示，鄭男於本月12日施用甲基安非他命後，又吸食含有依托咪酯成分的電子煙彈，隨後駕車外出。當車輛行經新城鄉七星潭大道時，疑因毒品影響導致操控能力下降，車輛偏離原有車道並駛入對向車道，與迎面而來的兩輛轎車發生碰撞。

事故造成車輛受損，並有民眾因此受傷。警方獲報到場後，發現鄭男精神狀況異常、言行恍惚，立即將其送醫檢查，並同步毒品唾液篩檢。

警方初步檢驗結果顯示，鄭男對甲基安非他命及依托咪酯均呈陽性反應，員警也在其身上及車內查獲6顆依托咪酯煙彈，相關證物一併扣押，全案依公共危險及毒品等罪嫌移送偵辦。

檢方指出，鄭男明知施用毒品後不得駕車，仍在藥物作用下開車上路，已對道路交通安全造成重大危害，考量毒品成癮特性及其涉案情節，認有反覆實施相同行為的風險，因此向花蓮地方法院聲請預防性羈押，並獲法官裁定准押。

花蓮地檢署強調，毒品危害個人健康，更可能衍生嚴重公共安全問題，尤其毒駕行為對其他用路人構成高度風險。檢方將持續強力查緝毒品犯罪及危險駕駛案件，維護民眾生命財產安全及交通秩序。

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