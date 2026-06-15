桃地檢破製毒工廠依托咪酯逾億元 主嫌製毒還引發火警

桃園地檢署緝毒專組檢察官李伊真指揮新北市調查處偵辦53歲樊男、33歲林男販毒集團製造二級毒品依托咪酯，近日偵結，兩人依毒品危害防制條例罪嫌提起公訴，並審酌犯行危害國民健康及社會秩序甚鉅，分別求處有期徒刑15年、12年。

檢調這波查緝樊、林製毒案，查扣毒品先驅原料及成品近百公斤市價逾億元，估計可製成喪屍煙彈2萬5000顆，及喵喵毒咖啡包25萬包，被告2人起訴移審後，法院仍繼續羈押。

起訴書指出，被告2人與製毒集團成員自2025年9月間起，自不詳處所取得含有依托咪酯前驅物成分的製毒原料（即黑水）後，先以林男承租的桃園市觀音區民宅為製毒工廠，今年1月10日因操作不慎引發火勢，同月底將製毒原料及器具，搬遷至樊男在新屋區承租的廢棄工廠繼續製毒。

檢察官及專案小組掌握製毒集團動向後，今年2月11日搜索新屋區的工廠，破獲該製毒工廠，當場逮捕被樊、林2人，並查獲依托咪酯成品1.977公斤、第四級毒品先驅原料料，與可製成俗稱「喵喵」的第三級毒品和其他原料93.323公斤。

檢察官先前還指揮新北市調處，去年5月間在桃園市新屋區民宅，查獲國內首座利用含依托咪酯前驅物成分的「黑水」，加工製造依托咪酯毒品製毒工廠，該案獲選為安居緝毒重大案件，由行政院長卓榮泰表揚，並已宣布預計將原為第二級毒品依托咪酯，改列為第一級毒品。檢調團隊不以此為滿，仍鍥而不捨，持續追查以相同手法製作依托咪酯的製毒集團而再破樊、林製毒工廠案，毒品和「黑水」市值逾上億元。

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