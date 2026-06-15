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嚴懲毒駕惡行 花蓮地檢署聲請預防性羈押獲准

中央社／ 花蓮縣15日電

鄭姓男子12日開車行經花蓮七星灣大道某處，逆向行駛與對向車道2車擦撞，導致他人受傷。警方到場處理，查出鄭男施用安非他命及依托咪酯煙彈，檢方向法院聲請預防性羈押獲准。

花蓮地方檢察署今天表示，鄭姓被告於6月12日施用第二級毒品甲基安非他命及依托咪酯煙彈後駕車上路，於行經新城鄉七星灣大道某處時，逆向行駛至對向車道，接連與2車發生擦撞並導致他人受傷。

警方獲報到場處理，將鄭姓被告送醫急救並施以唾液快篩，結果呈現甲基安非他命與依托咪酯陽性反應，並扣得依托咪酯煙彈6顆。

檢察官江昂軒複訊後，認鄭姓被告涉犯刑法第185條之3第1項第3款、第4款之施用毒品致不能安全駕駛罪嫌重大，且有反覆實施之虞，並已造成公眾交通往來的實際危害，向台灣花蓮地方法院聲請預防性羈押獲准。

花蓮地方檢察署指出，毒品不僅戕害個人身心，毒駕更是將無辜用路人推向危險邊緣的惡劣行徑。打擊毒品與危險駕駛是當前維護治安的重中之重，任何企圖挑戰法律底線、罔顧大眾安全的駕駛人，都將面臨最嚴厲的司法制裁。將持續針對毒駕案件速查嚴辦，全力維護公共交通往來的絕對安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 花蓮 安非他命

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