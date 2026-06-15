影／「又是你！」高雄男4年2度毒駕 逆向撞見同1警…下場慘了

高雄市51歲何姓男子本月8日才因涉嫌「毒駕」被警方移送法辦，不料他未吸取教訓，離開地檢署後不久，12日清晨再度因無照且逆向行駛被警方攔查，這次上前盤查的，還是4天前親手抓他的同名警員，讓員警無奈「怎麼又是你」，全案警詢後，依公共危險、毒品罪嫌再度將何男移送高雄地檢署偵辦。

本月8日深夜23時許，何男行經鼓山區因邊騎車邊抽菸，且車行軌跡明顯搖晃晃，被鼓山分局龍華派出所員警攔查。果不其然，警方對其進行唾液毒品檢測，當場呈現陽性反應，隨即將其依現行犯逮捕移送法辦。

本以為歷經司法程序能讓何男有所警惕，不料事隔短短4天，12日清晨5時許，龍華所員警巡邏至明華路段時，赫然發現一名機車騎士大剌剌在馬路上逆向行駛，警方立刻上前喝令停靠。

「你出來了哦，怎麼又是你？」當員警要求騎士取下安全帽、查驗身分時，雙方眼神交會，眼尖的員警一眼認出，眼前違規騎士，正是4天前才被自己抓過的何姓男子。

警方依規定再度對其施以唾液毒品檢測，結果毫無意外，依舊呈現陽性反應。警方查出何男駕照已遭註銷，卻仍繼續上路，涉毒後駕車、駕照註銷仍駕駛機車及逆向行駛等違規行為依法舉發，相關罰鍰最高可達12萬7800元。

全案警詢後，何男再度依公共危險、毒品罪嫌再度將何男移送高雄地檢署偵辦。

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