十大槍擊要犯判無期假釋 又涉開槍與警對峙2小時

曾名列十大槍擊要犯的林裕峰疑似賭債糾紛，昨深夜酒後涉對嘉縣太保市一處工廠開槍，再持槍闖入太保某彩券行，與警對峙約兩小時，靠水上分局偵查隊小隊長李錫文、朴子配天宮董事長蔡承宗、縣議員蔡政宜入內勸降成功；林被帶出來時高喊「這社會不是這樣的」。

五十九歲林裕峰早年綽號「小蜜蜂」，是已故槍擊要犯楊瑞和犯罪集團成員，一九八八年十一至十二月間接連在嘉縣、台中等犯下多起持槍強盜案件被通緝，落網後判無期徒刑，二○○二年底假釋出獄、二○一二年底保護管束期滿。據了解，警方多年來定期關心輔導，但他始終無固定工作。

警方調查，林裕峰不滿友人欠十多萬元賭債，還出言挑釁，前晚十時許在一處工廠朝天花板連開八槍，逃逸行經太保市中興路一段的彩券行，發現警方巡邏車便進入店內；據轉述，彩券行女員工說，林進店裡就稱「妳報警，我手上有槍」，她嚇得按下緊急按鈕通報，並與兩名顧客趕緊離去。

大批警方迅速封鎖現場圍捕，李錫文說，過去曾與林裕峰接觸過，報備後獨自進入，先要求將武器放下，也不急著勸降，而是先傾聽對方心事與不滿，當林提出想喝啤酒，他到超商買兩罐零酒精啤酒，成為持續對話的重要契機，接著在林要求下聯絡蔡承宗、蔡政宜到場。

蔡承宗受訪說，抵達後一眼認出對方是朴子同鄉林裕峰，詢問是否有事情需要交代或協助，且勸說警方沒立即攻堅，應把握機會交出武器，林則當場說出「大仔，你來，一定會把槍交給你」；蔡政宜隨後到場，與林交談十多分鐘，最終兩人分別牽著林的手走出彩券行接受逮捕。