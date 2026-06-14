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台南警連日加強取締毒駕 2駕駛仍在吸毒後開車均遭逮捕送辦

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝
近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝

近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後在開車行經安南區，均被轄區第三警分局路檢勤務攔截，經施以毒品唾液快篩檢測均呈陽性反應，車上也搜出毒品，詢問後依公共危險等罪移送偵辦。

台南市警第三分局連日執行擴大臨檢及防制危險駕車勤務，昨天凌晨0時10分，陳姓男子開車經過安南區安吉路1段路檢點時，因陳神色可疑，車上散發毒品氣味，警方施以毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應，將他帶回派出所採集尿液，確認初篩為三級毒品愷他命陽性反應。

警方在陳的車上也查獲第三級毒品愷他命及相關器具，無獨有偶，今天凌晨0時55分，分局在安明路、公學路口執行路檢勤務，方姓男子開車被攔下，員警同樣懷疑他吸食毒品，經施以毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應；警方帶回派出所採集尿液，確認初篩為二級毒品安非他命陽性反應。

警方在方的車上起出第二級毒品安非他命及相關吸食器具，兩人均採集檢體依法送驗，詢問後依毒品、公共危險等罪嫌移送偵辦；分局表示，毒品與毒駕危害社會治安及交通安全甚鉅，將持續強化路檢攔查、交通稽查與毒品查緝作為，加強打擊毒品犯罪及防制毒駕。

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近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝
近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝

近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝
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近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝
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近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝
近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，台南市警方連日加強取締，昨天與今天28歲陳姓男子、47歲方姓男子依然分別吸毒後開車行經安南區。記者袁志豪／翻攝

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