嘉義果菜攤商遭前員工持刀言詞恐嚇 熱心路人上前壓制受輕傷

警方昨天晚上在嘉義市西區仁愛路大賣場前，逮捕1名持刀涉嫌妨害自由的林姓男子。林男因不滿雇主陳姓男子工作期間的待遇及言詞，昨天晚上8時許，持扁鑽與老虎鉗前往陳男經營的果菜攤販恐嚇，揚言要讓對方經營不下去。路過的蕭姓男子見狀立即上前制伏林男，警方隨後趕至控制現場查扣作案工具，依法偵辦。

案件發生在昨天晚上8時10分許，61歲林男持1把扁鑽及1枝老虎鉗，前往55歲陳男與53歲張姓妻子經營的果菜攤販。林男對陳男恐嚇表示，明天也會來這邊找人，天天都會來，要讓陳男經營不下去，造成陳男夫妻心生畏懼。28歲蕭男剛好路過現場，發現林男持有刀械，隨即上前與其他民眾合力將林男制伏在地。

警方接獲報案有持刀糾紛案，立即由所長陳彥丞率警力趕赴現場支援。警方控制現場後，將林男依妨害自由現行犯逮捕，並查扣作案用的扁鑽與老虎鉗。這起衝突造成陳男妻子張女左手輕微擦傷，熱心協助的蕭男右手輕微擦傷，2人皆未送醫；林男本身則後腦輕微挫傷，由警方送往榮民醫院包紮，意識清楚並無大礙。警方隨後將陳男、張女帶回派出所製作被害人筆錄，蕭男也前往製作關係人筆錄，全案依法移送偵辦。

警方據報趕到現場嫌犯已被民眾制伏在地。記者李宗祐／翻攝