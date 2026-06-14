快訊

黃大煒家世背景超狂 外公就是大將軍張學良

雷雨狂炸2縣市「雨勢下到傍晚」駕駛開車慎防低能見度

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

聽新聞
0:00 / 0:00

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林嫌在警方、地方人士勸說下交出槍械走入偵防車。隨後他曾是十大要犯的身分曝光。圖／翻攝畫面
林嫌在警方、地方人士勸說下交出槍械走入偵防車。隨後他曾是十大要犯的身分曝光。圖／翻攝畫面

曾名列全國十大槍擊要犯的59歲林裕峰，13日晚間因不滿友人積欠10多萬元賭債且出言挑釁，酒後持槍先至工廠開槍，再闖入彩券行與警方對峙約2小時，引發社會關注。林裕峰的身分也隨之曝光，他正是1980年代末期活躍一時、綽號「小蜜蜂」的十大槍擊要犯之一，曾因涉及連續強盜及重大刑案遭判無期徒刑，2016年假釋出獄後，警方持續輔導與關懷。

林裕峰過去是已故槍擊要犯楊瑞和犯罪集團成員，與楊瑞和、馮國晉及李共福等人於1988年11月至12月間，接連在嘉義縣朴子市、台中市等地犯下多起持槍強盜案件，包括藥局、富商住宅及銀樓搶案。集團成員持槍搶走鑽石、金戒指等財物後，又轉往嘉義市犯案，期間與警方爆發槍戰，林裕峰中槍後逃逸遭通緝，後來由已退休刑警林續鵬查獲到案。

案件經多年審理後，最高法院於1991年認定林裕峰犯共同連續意圖為自己不法所有，以強暴使人不能抗拒而取財等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。林裕峰入監服刑多年後，於2016年獲准假釋出獄。

警方表示，假釋出獄人員屬於警方重點掌握對象，在保護管束期間必須定期查察與訪查，了解其生活狀況及是否有違法違規情形，以降低再犯風險。

水上分局偵查隊小隊長李錫文表示，許多受刑人出獄後面臨生活壓力，為了維持生計，常會重新接觸過去熟識的道上友人或大哥，尋求經濟協助、工作機會或生活周轉，這是重返社會過程中常見現象。

警方對這類對象的工作重點並非單純「列管」，而是以關心、輔導為主，透過訪查及網路蒐報等方式，了解對方是否從事正當工作，希望協助其順利融入社會，避免再次與不良勢力接觸而重蹈覆轍。

據了解，林裕峰假釋出獄後，警方多年來持續關心與輔導，但他始終未有固定工作，生活圈仍與過去熟識友人有所往來。未料事隔35年後，林裕峰再因賭債糾紛及酒後情緒失控，涉嫌持槍犯案，讓這名曾經轟動全台的十大槍擊要犯，再度躍上社會新聞版面。

槍擊 台中市

延伸閱讀

警方包圍未攻堅 配天宮董事長入內勸降持槍男

債務談判爆衝突 男子持槍開槍後躲彩券行與警對峙2小時

嘉義太保彩券行對峙 勇警李錫文隻身談判無酒精啤酒智取持槍嫌

嘉義超商強盜案迅速偵破 檢警10小時內拘提嫌犯聲押獲准

相關新聞

賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

曾名列全國十大槍擊要犯的59歲林裕峰，13日晚間因不滿友人積欠10多萬元賭債且出言挑釁，酒後持槍先至工廠開槍，再闖入彩券行與警方對峙約2小時，引發社會關注。林裕峰的身分也隨之曝光，他正是1980年代末期活躍一時、綽號「小蜜蜂」的十大槍擊要犯之一，曾因涉及連續強盜及重大刑案遭判無期徒刑，2016年假釋出獄後，警方持續輔導與關懷。

嘉義太保彩券行對峙 勇警李錫文隻身談判無酒精啤酒智取持槍嫌

曾名列十大槍擊要犯的林姓男子持槍闖入太保市彩券行後，現場情勢一度緊張。當時水上分局偵查隊小隊長李錫文獨自進入屋內與嫌犯面對面接觸，在長達近2小時談判過程中，他不僅憑藉過往認識的交情穩定對方情緒，更以兩罐0.0酒精海尼根當作談判媒介，成功拉近彼此距離，逐步卸下嫌犯心防，成為化解危機的重要關鍵。

從新城到鳳林走10小時快虛脫 男子請警幫叫車一查竟是通緝犯

花蓮57歲王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，日前為前往光復鄉工作，竟從新城鄉住家徒步南下近40公里，走了將近10個小時後體力透支，向警方求助協助叫計程車，員警查驗身分時意外發現他是通緝犯，當場依法逮捕解送歸案。

金門首例毒駕遭羈押 男子3月才被查獲再犯遭收押

近期全台毒駕案件頻傳，金門一名蔡姓男子今年3月才因涉嫌毒駕遭警方查獲移送，未料交保後短短3個月內再度施用第二級毒品安非他命後騎車上路，遭警方攔查查獲。金門地檢署認為蔡男有反覆實施同類犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，成為金門地區首宗因毒駕案件遭法院裁定羈押的案例。

北市松山展場4人遭擄 警所長率隊8分鐘截獲2嫌查扣槍毒

台北市松山區某商務中心昨傳出有COSER被擄走，轄區警所長獲報親率線上警力攔截圍捕，案發8分鐘即截獲涉案車輛，當場救回受害4人，查獲涉案趙姓、鍾姓男子並查扣模擬槍、鎮暴槍及多種毒品，依法送辦。

防毒駕修法不能做半套 廖先翔：喪屍煙彈先驅原料不管制成漏洞

「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕造成死傷事故頻傳，行政院擬升級為一級毒品，修法加重刑責。立委廖先翔表示，目前最主要的先驅原料「依托咪酯酸」尚未列管，可以合法進口，不管制等於做半套，未來恐成大漏洞。毒審會6月17日將審議是否列管依托咪酯酸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。