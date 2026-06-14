賭債糾紛引爆持槍風波 昔十大要犯35年後再登新聞版面

曾名列全國十大槍擊要犯的59歲林裕峰，13日晚間因不滿友人積欠10多萬元賭債且出言挑釁，酒後持槍先至工廠開槍，再闖入彩券行與警方對峙約2小時，引發社會關注。林裕峰的身分也隨之曝光，他正是1980年代末期活躍一時、綽號「小蜜蜂」的十大槍擊要犯之一，曾因涉及連續強盜及重大刑案遭判無期徒刑，2016年假釋出獄後，警方持續輔導與關懷。

林裕峰過去是已故槍擊要犯楊瑞和犯罪集團成員，與楊瑞和、馮國晉及李共福等人於1988年11月至12月間，接連在嘉義縣朴子市、台中市等地犯下多起持槍強盜案件，包括藥局、富商住宅及銀樓搶案。集團成員持槍搶走鑽石、金戒指等財物後，又轉往嘉義市犯案，期間與警方爆發槍戰，林裕峰中槍後逃逸遭通緝，後來由已退休刑警林續鵬查獲到案。

案件經多年審理後，最高法院於1991年認定林裕峰犯共同連續意圖為自己不法所有，以強暴使人不能抗拒而取財等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。林裕峰入監服刑多年後，於2016年獲准假釋出獄。

警方表示，假釋出獄人員屬於警方重點掌握對象，在保護管束期間必須定期查察與訪查，了解其生活狀況及是否有違法違規情形，以降低再犯風險。

水上分局偵查隊小隊長李錫文表示，許多受刑人出獄後面臨生活壓力，為了維持生計，常會重新接觸過去熟識的道上友人或大哥，尋求經濟協助、工作機會或生活周轉，這是重返社會過程中常見現象。

警方對這類對象的工作重點並非單純「列管」，而是以關心、輔導為主，透過訪查及網路蒐報等方式，了解對方是否從事正當工作，希望協助其順利融入社會，避免再次與不良勢力接觸而重蹈覆轍。

據了解，林裕峰假釋出獄後，警方多年來持續關心與輔導，但他始終未有固定工作，生活圈仍與過去熟識友人有所往來。未料事隔35年後，林裕峰再因賭債糾紛及酒後情緒失控，涉嫌持槍犯案，讓這名曾經轟動全台的十大槍擊要犯，再度躍上社會新聞版面。