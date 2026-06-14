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嘉義太保彩券行對峙 勇警李錫文隻身談判無酒精啤酒智取持槍嫌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
水上分局偵查隊小隊長李錫文（上圖右）支身入室談判，一直站在配天宮董事長蔡承宗（上圖右二）後保持警戒安全距離，與嫌犯周旋。圖／翻攝畫面`
水上分局偵查隊小隊長李錫文（上圖右）支身入室談判，一直站在配天宮董事長蔡承宗（上圖右二）後保持警戒安全距離，與嫌犯周旋。圖／翻攝畫面`

曾名列十大槍擊要犯的林姓男子持槍闖入太保市彩券行後，現場情勢一度緊張。當時水上分局偵查隊小隊長李錫文獨自進入屋內與嫌犯面對面接觸，在長達近2小時談判過程中，他不僅憑藉過往認識的交情穩定對方情緒，更以兩罐0.0酒精海尼根當作談判媒介，成功拉近彼此距離，逐步卸下嫌犯心防，成為化解危機的重要關鍵。

李錫文回憶，警方獲報抵達時，嫌犯已躲進彩券行，手中持有兩把槍，店員還透露對方揚言要跳樓，甚至可能持槍衝出傷人。考量現場人員眾多，若嫌犯情緒失控後果不堪設想，他向幹部報備後決定獨自進入與對方接觸。

由於過去曾與嫌犯有接觸，李錫文認為自己較有機會安撫對方情緒。發現林嫌有看到他在場，鋌身而出要進入和他對談，獲林嫌同意後，李員進入前喊話要求先將武器放下，林嫌將短槍丟在地上，但手上仍握著衝鋒槍，李員再要求槍支被放置在可控制的位置後，才進一步靠近交談，但全程仍保持安全距離。

談判初期，李錫文沒有急著勸降，而是先傾聽對方吐露心事與不滿，從過往交情談起，讓嫌犯逐漸願意敞開心房。期間嫌犯突然提出想喝啤酒，甚至提議兩人各喝一瓶再談。

面對這項要求，李錫文沒有直接拒絕，而是順勢答應。他走出到超商後，心生一計從貨架上拿了兩罐0.0酒精海尼根帶回現場。雖然並非真正的啤酒，但外觀與飲酒氛圍讓嫌犯感受到誠意，也成為雙方持續對話的重要契機。

李錫文說，當時就是希望讓對方知道警方不是來衝突的，而是願意坐下來慢慢談。他陪著嫌犯聊天、聽苦水，勸對方不要再做讓家人擔心的事。嫌犯原本不願交出武器，態度也逐漸軟化。

談判過程中，嫌犯甚至聲稱身上藏有手榴彈，讓李錫文一度提高警覺，但仍持續以平和態度應對。他坦言，若嫌犯再度開槍，無論傷及員警或無辜民眾都無法承受，因此只能盡力穩住對方情緒。

後續在嫌犯的要求下聯絡配天宮董事長蔡承宗、縣議員蔡政宜到場對話，李錫文仍在現場戒備，最終，在長達近2小時對談後，嫌犯逐漸卸下心防，警方也順利掌握局勢，成功化解這場持槍對峙危機。經現場清查，確認只有兩把槍並沒有手榴彈。李錫文事後笑說，這種經歷就像中樂透一樣，「一輩子遇到一次就夠了」。

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