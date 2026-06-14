桃園又見毒駕！52歲男見警神情慌張 一查竟是毒品通緝犯

毒駕釀禍案件頻傳，社會高度關注。桃園市大園警分局12日至13日晚間執行「雷霆除暴專案」，由分局長蘇茂智率隊動員71名警力，同步強化取締酒駕、毒駕及危險駕車，期間於觀音區新華路攔查一名52歲黃姓毒品通緝犯，當場查獲二級毒品安非他命3小包約2公克，唾液快篩呈陽性反應，全案依公共危險及違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

大園分局指出，12日晚間11時10分許，新坡派出所員警執行巡邏勤務行經觀音區新華路一帶，發現黃男騎乘普通重型機車行駛於道路上，見警後不時東張西望、神情緊張，舉止異常可疑，員警上前攔查並查證身分，發現他為毒品通緝犯，隨即依法實施附帶搜索，當場起出安非他命3小包，並對其實施唾液快篩，結果呈陽性反應。

警方統計，透過本次專案強力掃蕩，大園分局6月以來共查獲詐欺案件2件2人、酒駕11件11人、毒駕3件3人、毒品案件12件12人、各類通緝案件33件22人，以及其他刑案11件13人。

蘇茂智指出，毒品犯罪是許多治安問題的根源，不僅危害個人身心健康，更可能衍生暴力犯罪，施用毒品後駕車將嚴重影響判斷力與反應能力，對用路人安全構成重大威脅。警方將持續強化路檢、臨檢及巡邏密度，並針對KTV、小吃店、汽車旅館及青少年易聚集等治安顧慮場所加強查察，結合守望相助隊、民防及義警等民力，共同維護轄區治安與交通安全。

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