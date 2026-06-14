北市松山展場4人遭擄 警所長率隊8分鐘截獲2嫌查扣槍毒

台北市松山區某商務中心昨傳出有COSER被擄走，轄區警所長獲報親率線上警力攔截圍捕，案發8分鐘即截獲涉案車輛，當場救回受害4人，查獲涉案趙姓、鍾姓男子並查扣模擬槍、鎮暴槍及多種毒品，依法送辦。

警方調查，41歲趙男與40歲鍾男6月13日下午1時許駕駛租賃車前往松山區復興北路某商業中心，闖入動漫角色扮演活動，持槍並出手推擠，逼迫31歲曾姓男子、21歲白姓女子、23歲許姓女子、19歲吳姓女子上車並離去。

轄區松山警分局中崙派出所獲報後，所長李年立親率線上警力趕赴現場，展開攔截圍捕，在案發8分鐘內即於復興北路、興安街口截獲涉案車輛。

警方當場救回受害的曾男等4人，當場查獲模擬槍1把、鎮暴槍1把、毒品安非他命、大麻煙彈、依托咪酯煙彈等證物。

據悉，趙男與曾男都是COSPLAY（角色扮演）經紀人，2人曾是合作關係，後續發生約50萬元財務糾紛，趙男提告曾男詐欺罪，又覺得訴訟太過費時，且曾男態度消極不面對，所以找來友人鍾男協助，案發時將與曾男與同行的3名女COSER一併擄走，試圖以持槍脅持方式逼迫曾男處理糾紛。

警方表示，全案詢後依妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌將趙、鍾2人移送台北地檢署偵辦；警方對於任何違法暴力犯罪零容忍，民眾若遇債務糾紛，應循法律途徑合法解決，切勿心存僥倖，以暴力或脅迫手段觸法，警方定當嚴正執法，維護社會治安。

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