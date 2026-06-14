桃園大園警雷霆除暴專案查獲3件毒駕

桃園市大園警分局於前日深夜到昨晚執行「雷霆」除暴專案，強化取締酒駕、毒駕等防制危險駕車，6月合計取締酒駕11件11人、毒駕3件3人、毒品案件12件12人，防毒駕者疾駛警方及時攔車未釀禍。

警方指出，毒駕案件頻傳，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，也是許多治安問題的根源，不僅危害個人身心健康，更可能衍生暴力犯罪及治安問題；施用毒品後駕駛車輛，將嚴重影響判斷力與反應能力，對用路人安全構成重大威脅。警方會持續強化路檢、臨檢及巡邏密度，同時針對KTV、小吃店、汽車旅館及青少年易聚集等治安顧慮場所加強查察。

大園警分局轄區涵蓋大園、觀音區，6月共查獲詐欺案件2件2人、酒駕案件11件11人、毒駕案件3件3人、毒品案件12件12人、各類通緝案件33件22人及其他刑案11件13人。

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