快訊

NBA／G5又是逆轉秀！布朗森45分封神戰 尼克94:90終結53年等待奪冠

香蕉熟度決定營養！你適合吃哪一種？ 澱粉、糖分及膳食纖維都會改變

NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園大園警雷霆除暴專案查獲3件毒駕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市大園警分局執行雷霆除暴專案，設路檢點查緝酒駕、毒駕。記者鄭國樑／翻攝
桃園市大園警分局執行雷霆除暴專案，設路檢點查緝酒駕、毒駕。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大園警分局於前日深夜到昨晚執行「雷霆」除暴專案，強化取締酒駕毒駕等防制危險駕車，6月合計取締酒駕11件11人、毒駕3件3人、毒品案件12件12人，防毒駕者疾駛警方及時攔車未釀禍。

警方指出，毒駕案件頻傳，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，也是許多治安問題的根源，不僅危害個人身心健康，更可能衍生暴力犯罪及治安問題；施用毒品後駕駛車輛，將嚴重影響判斷力與反應能力，對用路人安全構成重大威脅。警方會持續強化路檢、臨檢及巡邏密度，同時針對KTV、小吃店、汽車旅館及青少年易聚集等治安顧慮場所加強查察。

大園警分局轄區涵蓋大園、觀音區，6月共查獲詐欺案件2件2人、酒駕案件11件11人、毒駕案件3件3人、毒品案件12件12人、各類通緝案件33件22人及其他刑案11件13人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方也針對特種場所臨檢記者鄭國樑／翻攝
警方也針對特種場所臨檢記者鄭國樑／翻攝

毒駕 桃園 酒駕

延伸閱讀

平鎮警雷霆除暴鐵腕掃蕩抓8嫌！毒駕男吸安非他命撞車下場曝光

不止臨檢！南投警一路追到毒品分裝場　短短數日掃出6件毒駕

提前把毒駕高風險者拉下駕駛座 桃園衛生局長籲限制用毒者駕駛資格

毒駕奪3命掀修法聲浪 警大教授：別等握上方向盤才攔查

相關新聞

防毒駕修法不能做半套 廖先翔：喪屍煙彈先驅原料不管制成漏洞

「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕造成死傷事故頻傳，行政院擬升級為一級毒品，修法加重刑責。立委廖先翔表示，目前最主要的先驅原料「依托咪酯酸」尚未列管，可以合法進口，不管制等於做半套，未來恐成大漏洞。毒審會6月17日將審議是否列管依托咪酯酸。

嘉義太保男子持槍闖彩券行 逼店員報警引發對峙 2小時後主動棄械遭逮

嘉義縣太保市昨天晚上10時30分許發生警匪對峙事件，1名男子持槍闖入太保市一間彩券行，要求店員幫忙報警，警方獲報後派出大批警力趕往現場，雙方一度發生對峙，經幹員入室與嫌犯直接對談約2個多小時後，今天凌晨男子主動棄械投降，現場無人傷亡，其犯案動機警方持續了解中。

毒駕奪3命掀修法聲浪 警大教授：別等握上方向盤才攔查

針對新北男子張紘愷日前疑似毒駕拒檢，在桃園藝文特區周邊展開警匪追逐，於高速蛇行、闖紅燈逃逸過程中，張嫌切換車道擦撞後方警車，隨即失控衝撞路旁兩名停等號誌的侯姓、葉姓男子，造成兩人當街慘死，再自撞紅綠燈號誌桿與變電箱也傷重不治。

開校車犯案4年 染HIV司機性侵女學生

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

抽絲剝繭…疫調如辦案 追出性侵神棍

中部爆發李姓校車司機假藉神棍，詐騙女性多人受害，有人因此感染ＨＩＶ，最年輕受害者僅十五歲。李男惡行前後近四年，直到去年十二月，一名細心的地方衛生局疫調人員，從ＨＩＶ陽性的女高中生疫調中，回溯出二○二二年另名調查過的成年個案，雙方的接觸者重疊，都涉及妨害性自主案，才追出這起神棍騙色、性侵導致染病的事件，也遏止歹徒惡行。

新聞眼／揭開性侵黑數 不該只靠疫調

中部李姓校車司機假借宗教名義性侵多名女學生及成年女性，甚至造成五人感染ＨＩＶ，這起駭人聽聞的案件曝光，並非是警方或校園的通報，而是衛生單位疫調時，敏銳察覺個案間有異常關聯，跨單位合作才揭露真相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。