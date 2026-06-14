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防毒駕修法不能做半套 廖先翔：喪屍煙彈先驅原料不管制成漏洞
「喪屍煙彈」依托咪酯毒駕造成死傷事故頻傳，行政院擬升級為一級毒品，修法加重刑責。立委廖先翔表示，目前最主要的先驅原料「依托咪酯酸」尚未列管，可以合法進口，不管制等於做半套，未來恐成大漏洞。毒審會6月17日將審議是否列管依托咪酯酸。
行政院2024年11月將依托咪酯從三級毒品升為二級毒品，因毒駕不斷發生，行政院近日擬將其從二級毒品升為一級毒品。
國民黨立委廖先翔關注依托咪酯先驅原料依托咪酯酸管制問題，他說，依托咪酯要修法列為第一級毒品，但最主要的先驅原料「依托咪酯酸」目前尚未列管，製毒集團可以合法進口，如果不管制，等於做半套，恐成為未來的大漏洞。
廖先翔表示，上周立法院內政委員會有討論，認為應把「依托咪酯酸」改列為管制物品，毒審會表示六月十七日會開會討論，就靜待佳音，盼行政院加快修法的腳步，相關配套都要做完整。
行政院政務委員季連成昨到基隆「台灣好生活」政策說明會時說，桃園發生2名行人被毒駕者撞死，令人心情沉重，政府宣誓要強力掃蕩毒品與毒駕，包括境外攔截及重罰，近日他將召集相關部會全力推動防毒工作。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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