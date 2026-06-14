嘉義太保男子持槍闖彩券行 逼店員報警引發對峙 2小時後主動棄械遭逮

嘉義縣太保市昨天晚上10時30分許發生警匪對峙事件，1名男子持槍闖入太保市一間彩券行，要求店員幫忙報警，警方獲報後派出大批警力趕往現場，雙方一度發生對峙，經幹員入室與嫌犯直接對談約2個多小時後，今天凌晨男子主動棄械投降，現場無人傷亡，其犯案動機警方持續了解中。

游姓彩券行老闆表示，接獲店裡女性員工電話告知，才知道有男子竟然持槍闖進彩券行，急忙趕來現場，彩券行經營約3年，都及時協助中獎客人領獎從沒發生過糾紛，不明白男子為何持槍進來，初步清查沒有財物損失，店員及客人都及時疏散沒有人員傷亡。

據女員工轉述，男子當時疑持短槍闖入店內，隨即對店內女員工表示「妳報警，我手上有槍」，女員工見狀受驚，隨即將櫃檯旁的門鎖上，並趁男子翻越玻璃櫃時機警逃出求救；店內當時另有2名顧客，也趁隙安全疏散。女員工逃出前已按壓緊急按鈕通知保全公司協助報警。

游老闆表示，男子並非店內熟客，闖入後也沒有清點財物、挾持人質或搶劫彩券的意圖，甚至曾對員工表示槍支內沒有子彈。

警方到場後隨即與男子展開對話，雙方一度發生對峙，認識嫌犯的刑事小隊長入室懇談2個多小時溝通與談判，男子情緒逐漸平復，最終主動走出店外配合逮捕。據了解，男子疑似因飲酒導致情緒激動，且有心事想要訴說，才引發這起風波，詳細犯案動機與訴求仍由警方進一步調查，槍支由鑑識人員採證鑑定。

警方於現場拉起封鎖線進行蒐證。記者李宗祐／攝影

男子當時疑持短槍闖入店內，隨即要求女員工報警，女員工見狀受驚，隨即將櫃檯旁的門鎖上，並趁男子翻越玻璃櫃時機警逃出求救。記者李宗祐／攝影