毒駕奪3命掀修法聲浪 警大教授：別等握上方向盤才攔查

針對新北男子張紘愷日前疑似毒駕拒檢，在桃園藝文特區周邊展開警匪追逐，於高速蛇行、闖紅燈逃逸過程中，張嫌切換車道擦撞後方警車，隨即失控衝撞路旁兩名停等號誌的侯姓、葉姓男子，造成兩人當街慘死，再自撞紅綠燈號誌桿與變電箱也傷重不治。

桃園市衛生局長賈蔚認為，毒駕就是移動的不定時炸彈，建議應暫時限縮反覆施用毒品者也就是高風險者的駕駛資格，毒駕者被吊銷駕照後，未來考照資格不能比照一般程序，應該導入成癮分析等。

台中市法制局長李善植則認為，喪屍煙彈氾濫，即使從三級毒品提高刑責為二級、甚至一級毒品，或加重刑責，毒駕件數仍攀升，原料和關鍵前驅物質依託咪酯酸均應列管；對持有施用電子煙以準現行犯處理。

對此，中央警察大學行政警察學系暨警察政策研究所專任教授許福生認為，從警政專業與預防犯罪角度來看，桃市衛生局長賈蔚提出「限縮高風險者駕駛資格」的構想具有前瞻性，其核心理念是將毒駕防制從「事後取締提」升至「事前預防」，符合現代預防警政「預防重於查緝」的方向。

他說明，毒駕問題不僅是交通違規，更涉及毒品濫用、成癮治療及公共安全等複合因素，若只是依靠吊銷駕照、加重刑責或限制考照資格，雖有一定嚇阻效果，但仍難有效降低再犯風險。

他建議政府，應建立「毒品成癮者駕駛適格管理制度」，整合警政、衛政、司法及交通監理等資源，透過成癮評估、戒癮治療、復歸追蹤及駕駛資格審查等機制，對高風險個案進行分級管理。

毒駕的防制不應只是「抓到再處罰」，而是朝「辨識風險、提前介入、降低再犯」的治理模式發展，從源頭反毒到交通安全建構完整防線，才能真正減少毒駕悲劇再次發生。

針對中市法制局長李善植提議，許福生表示，若從預防警政與治安治理角度觀察，「前驅物質列管」著眼於毒品供應鏈管理與源頭阻斷，符合現代反毒政策方向，值得肯定，不過「持有電子煙即視為準現行犯」涉及刑事訴訟法、警察職權行使法及憲法比例原則等問題，實務上恐有過度擴張警察權限的疑慮。

許福生認為，防制毒駕不僅仰賴嚴刑峻法，更需從源頭截斷毒品供應鏈、落實跨部會情資整合、強化醫療成癮治療，並針對高風險對象嚴格管理駕照與追蹤輔導，而非單純擴張攔查與逮捕權限。

警方固然是防制毒駕的重要防線，但真正有效的反毒策略，仍應在毒品尚未流入市場之前就加以阻斷，而不是等到毒駕者握上方向盤後，才由警方在路口攔查補救。

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