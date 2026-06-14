吊照難防制毒駕 學者：駕駛適格管理才治本

毒駕氾濫問題日益嚴峻，社會高度恐慌。為防堵「移動炸彈」上路，地方官員建議限縮高風險毒品施用者駕照資格，並全面列管、追查依托咪酯等毒品前驅物質源頭。不過，警政學者與基層員警坦言，單靠吊照恐難防制，須啟動跨體系「駕駛適格管理制度」才能治本。

警大教授許福生認為，限縮高風險者駕駛資格的構想具前瞻性，應建立「毒品成癮者駕駛適格管理制度」，整合警政、衛政、司法及交通監理等資源，透過成癮評估、戒癮治療、復歸追蹤及駕駛資格審查等機制，對高風險個案分級管理，從「抓到再處罰」轉向「辨識風險、提前介入、降低再犯」。

至於全面防堵電子煙，許福生認為從源頭阻斷前驅物質符合反毒政策，但若將「持有電子煙」直接視為現行犯，實務上有過度擴張警察權限的疑慮。

立委魯明哲質疑「過去把吸毒者當病人，現在要思考這群人是否還算病人？駕照要不要管制？」立委涂權吉也聯署十九名立委提案，擬將毒駕「獨立設專門條款」全面提高刑責，並將累犯認定期拉長至十五年，連同車乘客也一併連帶加重處罰。

第一線執勤員警與法界看法相對務實，緝毒組檢察官強調，針對電子煙的製造、販賣、輸入甚至持有行為，無論納入刑法或行政處罰，只要有法源依據，都是斬斷毒駕鏈的必要鐵腕手段。

第一線員警表示，單純持有電子煙不違法，臨檢時常卡在當事人拒絕配合檢驗煙油，甚至出現「當場抽給警察看」的挑釁行徑，強烈支持修法管制。但限縮駕照成效恐有限，就像酒駕累犯被吊照，仍常有「無照偷開、偷騎」漏洞。

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