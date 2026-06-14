防毒駕！中市：持有電子煙 應可強制採檢

中部一名感染人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ）的李姓校車司機，長期假扮神棍，涉誘騙及性侵九名女性，其中六人為未成年，最年輕僅十五歲，時間橫跨將近四年，而九名受害人中有五人確診ＨＩＶ，其中一人是他的女友。據了解，李姓司機載送學生的範圍橫跨中彰投，非某校固定的校車司機，其感染傳播鏈更遍及三縣市，全案不排除再擴大。

2026-06-14 00:19