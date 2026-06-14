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桃園提議「毒駕高風險 限制駕駛資格」

聯合報／ 記者陳俊智孟嘉美／連線報導
近日連續發生毒駕事故，警方晚間在重要交通路口加強攔檢工作。記者葉信菉／攝影
近日連續發生毒駕事故，警方晚間在重要交通路口加強攔檢工作。記者葉信菉／攝影

毒品前科犯張紘愷涉毒駕逃逸釀三死，引發社會關注。桃園市衛生局長賈蔚建議，毒駕靠事後重罰緩不濟急，應限制毒品列管對象的駕駛資格，「沒出事也不准毒品施用者再上路」，他也建議政府提高毒駕者重新考駕照的資格門檻，導入成癮評鑑等機制，才能從源頭減少危害。立委牛煦庭表態支持，將從行政層面限縮毒品施用者的駕駛資格，並研擬提案修法。

交通部主任秘書沈慧虹回應，目前道交條例對毒駕都有規範，行政院也提出三面向、十四項措施杜絕毒駕上路。衛生單位對毒癮患者駕駛規定有疑問可以討論，但防治毒駕根本應該交由衛生單位致力去除毒品施用可能。她強調，關鍵是不應該碰毒品，駕駛汽機車只是行為之一，現行修法的重點是加嚴重懲，重點還是在呼籲民眾不要吸食毒品，不要嘗試。

三死毒駕案發生後，賈蔚頻繁出入醫院。他說，酒駕、毒駕都讓社會難以接受，駕駛人明知自己可能失控，仍選擇開車上路，形同「移動的不定時炸彈」。

賈蔚認為，防範毒駕不能只靠事後從重量刑，應從查緝、通報、戒治、駕照管理、再犯風險評估等，建立完整且嚴格的管理制度；由政府整合各單位資訊，建立即時的跨部會通報機制與查詢平台a不能讓各單位單兵作戰。

「悲劇發生前，應先把高風險者暫時拉下駕駛座。」賈蔚建議管制毒品施用者的駕照，即使不曾毒駕肇事，只要施用毒品就吊扣，「無法確保施用者會不會開車，但上路就有風險」。

如何避免執法過當？賈蔚表示，執法有比例原則，可先從衛生單位的毒、藥癮列管對象著手，這類對象通常在施用時有暴力傾向，在戒斷時，也容易脫序不受控。

賈蔚補充，毒駕者被吊銷或吊扣駕照後，未來重新取得駕照的門檻應加嚴，不能只看查扣時間屆滿、考試過關與否，「形式上的證明無法確保個案已戒毒」，政府應該把成癮治療結果、再犯風險、認知反應能力與心理狀態都納入審查。

他建議，吸毒的人即便沒有駕照，也可能「無照」毒駕，警方酒駕臨檢應改變作法，不能觀察沒有酒駕就放行，還要審視有無駕照。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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