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新莊女疑吸毒過量陳屍床上發臭 員警到場同居男友還在茫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市警方今天下午獲報新莊區某大樓發生糾紛，員警趕抵出租套房發現應門的27歲男子精神恍惚、屋內傳出腐臭味，連忙進入查看赫然發現1名女子死在床上已出現屍斑，桌上則有毒品K他命粉末。記者林昭彰／翻攝
新北市警方今天下午獲報新莊區某大樓發生糾紛，員警趕抵出租套房發現應門的27歲男子精神恍惚、屋內傳出腐臭味，連忙進入查看赫然發現1名女子死在床上已出現屍斑，桌上則有毒品K他命粉末。記者林昭彰／翻攝

新北市警方今天下午獲報新莊區某大樓發生糾紛，員警趕抵出租套房發現應門的27歲男子精神恍惚、屋內傳出腐臭味，連忙進入查看赫然發現1名女子死在床上已出現屍斑，桌上則有毒品K他命粉末。

今天下午5時許，報案人因隔壁住戶1對情侶長時間都沒動靜，覺得不對勁而通報110。新莊警分局丹鳳派出所員警趕抵龍安路某大樓出租套房，發現房門沒關，27歲洪姓男子走出來應門，卻精神恍惚、言語表達不清，明顯像吸毒過後反應。

員警聞到屋內散發怪異腐臭味，進入查看赫見27歲趙姓女子躺在床上已經死亡多時，旁邊桌子上還有毒品K他命粉末，隨即將洪男依毒品現行犯逮捕帶回派出所，並封鎖現場通知鑑識小組採證。

據了解，洪男與趙女為男女朋友，2人都有毒品前科，在此租屋同居約3個月，但洪男疑因吸毒過量，警詢過程仍神智狀況不穩，對案情無法清楚陳述，警方已查扣屋內毒品和洪男手機等證物，將依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

趙女身上沒有明顯外傷，已出現屍斑但死因不明，警方已報請檢察官安排司法相驗進一步調查釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吸毒 毒品

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