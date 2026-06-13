快訊

做筆錄看對眼？北市女警不倫年薪300萬人夫 發生關係還視訊壞壞慘了

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

聽新聞
0:00 / 0:00

熱到警察也撐不住 警政署准戴袖套墨鏡、優先汽車巡邏

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署要求各警察機關精進熱傷害預防措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署要求各警察機關精進熱傷害預防措施。記者廖炳棋／翻攝

極端高溫來得早，第一線員警身穿制服、背負裝備，在路口、活動現場或交通崗位長時間曝曬，熱衰竭、中暑風險升高。警政署今天表示，已要求各警察機關精進熱傷害預防措施，未來在高溫勤務中，可依天候、治安及交通狀況彈性調整勤務，烈日下攻勢勤務以巡邏為原則，並優先調配汽車巡邏，避免員警長時間站在太陽下。

警政署指出，員警執勤時常須穿戴防彈背心、裝備帶、無線電等裝備，在高溫及紫外線曝曬下，身心負荷沉重；警政署請各勤務機構主管可依轄區特性、天氣熱度及勤務需求，彈性調整勤務時數與方式，讓動態、靜態勤務輪換配置，降低同仁持續曝曬風險。

針對仍有必要執行的守望勤務，警政署要求各單位盡量安排在陰涼處所；執勤崗亭、哨所也將逐步增設遮陽傘、遮陽帳等降溫散熱設施，並加強通風，讓員警有短暫調節空間。

大型活動、交通疏導或長時間戶外勤務，將主動提供飲用水，並視現場狀況設置「行動補給站」；警政署也鼓勵同仁依個人需求使用防曬袖套、太陽眼鏡及相關防曬用品，減少曝曬傷害。

警政署表示，近年極端氣候高溫風險增加，已參考公務人員安全及衛生防護辦法、勞動部職安署熱危害預防指引，從勤務管理、裝備整備及健康照護三方面調整做法。警政署也要求各級主官、督導人員，主動注意員警身體狀況，若發現頭暈、噁心、體溫異常或疑似熱傷害症狀，應立即調整勤務並協助就醫。

警政署 警察 高溫

延伸閱讀

不止臨檢！南投警一路追到毒品分裝場　短短數日掃出6件毒駕

忙選舉？行政院長卓榮泰出席警察節致詞14分鐘 口誤喊：徹底打贏選戰

車手ATM提款戴帽子、墨鏡遮臉 北市警秒識破…身上搜出6張金融卡

平鎮警雷霆除暴鐵腕掃蕩抓8嫌！毒駕男吸安非他命撞車下場曝光

相關新聞

熱到警察也撐不住 警政署准戴袖套墨鏡、優先汽車巡邏

極端高溫來得早，第一線員警身穿制服、背負裝備，在路口、活動現場或交通崗位長時間曝曬，熱衰竭、中暑風險升高。警政署今天表示，已要求各警察機關精進熱傷害預防措施，未來在高溫勤務中，可依天候、治安及交通狀況彈性調整勤務，烈日下攻勢勤務以巡邏為原則，並優先調配汽車巡邏，避免員警長時間站在太陽下。

防治毒駕 桃警啟動專案全天候高強度攔查

毒駕件數漸加，桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，5月24日起的防制毒駕專案，截至昨（12）日共查獲毒駕194件194人。

桃園毒蟲撞死路人自己也重傷 醫師曝搶救當下心情

桃園男子張紘愷毒駕害死2名無辜路人，自己送醫搶救也傷重不治。幫張男急救的敏盛醫院外科醫師黃冠傑在網路社群平台吐露心情，指急救當下已知對方身分且害死2人，心裡除了憤怒，更多的是擔心害怕。

毒駕氾濫 中市法制局長：喪屍菸彈列毒品還不夠 應管制關鍵前驅物

近年毒駕新聞頻傳，前年更有警員因攔檢毒駕而殉職。毒駕吸食毒品多為俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，行政院近日擬將其從二級毒品升為一級毒品。台中市法制局長李善植認為，依托咪酯2024年從三級提升到二級，查獲件數不減反增，單純升級效用不大，更應該從源頭切斷。

北市男毒駕心虛棄車狂奔20公尺！身上搜出10包毒品...檢方1萬元交保

吳姓男子日前晚上騎車行經台北市北投警方的路檢點，因精神恍惚遭攔，他神情異常且不斷發抖，警問為何發抖？孰料他下一秒轉頭拔腿狂奔，但跑了約20公尺隨即被制伏。警方在吳男身上搜出10包毒咖啡包，懷疑他毒駕，經唾液快篩呈現陽性反應，警詢後依毒品、公共危險罪送辦。檢方複訊後1萬元交保。

吸毒者駕照如何管制？魯明哲：要思考這些人還算不算是病人

桃園男子張紘愷毒駕逃逸釀3死事故引發熱議，不少民眾討論毒駕該如何管制。立委魯明哲表示，過去會把吸毒者當病人，現在要重新思考還算不算是病人，駕照要不要管制，這是整套的理論，還有，現在的快篩是否能將全部的毒品都篩檢到，這要去研究。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。