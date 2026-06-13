熱到警察也撐不住 警政署准戴袖套墨鏡、優先汽車巡邏

極端高溫來得早，第一線員警身穿制服、背負裝備，在路口、活動現場或交通崗位長時間曝曬，熱衰竭、中暑風險升高。警政署今天表示，已要求各警察機關精進熱傷害預防措施，未來在高溫勤務中，可依天候、治安及交通狀況彈性調整勤務，烈日下攻勢勤務以巡邏為原則，並優先調配汽車巡邏，避免員警長時間站在太陽下。

警政署指出，員警執勤時常須穿戴防彈背心、裝備帶、無線電等裝備，在高溫及紫外線曝曬下，身心負荷沉重；警政署請各勤務機構主管可依轄區特性、天氣熱度及勤務需求，彈性調整勤務時數與方式，讓動態、靜態勤務輪換配置，降低同仁持續曝曬風險。

針對仍有必要執行的守望勤務，警政署要求各單位盡量安排在陰涼處所；執勤崗亭、哨所也將逐步增設遮陽傘、遮陽帳等降溫散熱設施，並加強通風，讓員警有短暫調節空間。

大型活動、交通疏導或長時間戶外勤務，將主動提供飲用水，並視現場狀況設置「行動補給站」；警政署也鼓勵同仁依個人需求使用防曬袖套、太陽眼鏡及相關防曬用品，減少曝曬傷害。

警政署表示，近年極端氣候高溫風險增加，已參考公務人員安全及衛生防護辦法、勞動部職安署熱危害預防指引，從勤務管理、裝備整備及健康照護三方面調整做法。警政署也要求各級主官、督導人員，主動注意員警身體狀況，若發現頭暈、噁心、體溫異常或疑似熱傷害症狀，應立即調整勤務並協助就醫。