快訊

做筆錄看對眼？北市女警不倫年薪300萬人夫 發生關係還視訊壞壞慘了

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

聽新聞
0:00 / 0:00

防治毒駕 桃警啟動專案全天候高強度攔查

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，自5月24日執行防制毒駕專案，截至昨（12）日共計查獲毒駕194件194人。圖／桃園市交大提供
桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，自5月24日執行防制毒駕專案，截至昨（12）日共計查獲毒駕194件194人。圖／桃園市交大提供

毒駕件數漸加，桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，5月24日起的防制毒駕專案，截至昨（12）日共查獲毒駕194件194人。

警察局表示，為強化執法效能，依據內政部警政署於2026年5月修訂毒駕取締作業程序，疑似毒駕駕駛人經唾液快篩呈陽性，或拒絕受測且客觀情狀足認不能安全駕駛者，員警均得依法當場逮捕，提升查緝效率。

另為壓制毒駕蔓延，桃園警方執法聚焦「勤務防線升級」實務。各分局已全面建構高頻率、大密度攻勢勤務網，以高強度攔查的攻勢勤務，彈性延伸至清晨、午後等盲區時段，投入大批警力建構全天候的防制網絡。

在具體部署上，警方結合大數據分析高風險熱區，採取多點交織的「封鎖式路檢」勤務。現場同時搭配口袋戰術防止可疑車輛規避，並調派巡邏警力，擴大在路檢點周邊一公里內實施高密度的機動巡守與攔查，透過點、線、面的勤務交織與高敏度快篩儀器，讓隱形毒駕無所遁形。

桃園警方路檢或巡邏勤務中查獲毒駕現行犯，除當場扣車並依法逮捕移送，刑事警察大隊與各分局科技偵查隊隨即啟動斷源機制，連夜追查涉案毒品如「依托咪酯」（喪屍煙彈）與大麻來源，打擊背後的供毒藥頭、分裝場及涉毒娛樂場所，力求從源頭阻斷毒品流入道路。針對情節重大或惡意再犯者，警方將主動報請檢察官預防性羈押。

桃園市警察局長廖恆裕呼籲，毒駕嚴重危害民眾生命、身體及財產安全。桃警團隊將持續規畫更嚴密的專案勤務與機動攔查阻絕毒駕，駕駛人切勿心存僥倖、害人害己。民眾若在路上發現疑似毒駕或危險駕駛情形，請立即撥打110報案，與桃警共同守護道路交通安全。

桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，自5月24日執行防制毒駕專案，截至昨（12）日共計查獲毒駕194件194人。圖／桃園市交大提供
桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，自5月24日執行防制毒駕專案，截至昨（12）日共計查獲毒駕194件194人。圖／桃園市交大提供

毒駕 警政署 警察

延伸閱讀

平鎮警雷霆除暴鐵腕掃蕩抓8嫌！毒駕男吸安非他命撞車下場曝光

不止臨檢！南投警一路追到毒品分裝場　短短數日掃出6件毒駕

毒駕上路再攔檢 慢半拍

拒檢逃竄失控撞死路人 毒蟲獲輕判 毒駕奪3命

相關新聞

熱到警察也撐不住 警政署准戴袖套墨鏡、優先汽車巡邏

極端高溫來得早，第一線員警身穿制服、背負裝備，在路口、活動現場或交通崗位長時間曝曬，熱衰竭、中暑風險升高。警政署今天表示，已要求各警察機關精進熱傷害預防措施，未來在高溫勤務中，可依天候、治安及交通狀況彈性調整勤務，烈日下攻勢勤務以巡邏為原則，並優先調配汽車巡邏，避免員警長時間站在太陽下。

防治毒駕 桃警啟動專案全天候高強度攔查

毒駕件數漸加，桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，5月24日起的防制毒駕專案，截至昨（12）日共查獲毒駕194件194人。

桃園毒蟲撞死路人自己也重傷 醫師曝搶救當下心情

桃園男子張紘愷毒駕害死2名無辜路人，自己送醫搶救也傷重不治。幫張男急救的敏盛醫院外科醫師黃冠傑在網路社群平台吐露心情，指急救當下已知對方身分且害死2人，心裡除了憤怒，更多的是擔心害怕。

毒駕氾濫 中市法制局長：喪屍菸彈列毒品還不夠 應管制關鍵前驅物

近年毒駕新聞頻傳，前年更有警員因攔檢毒駕而殉職。毒駕吸食毒品多為俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，行政院近日擬將其從二級毒品升為一級毒品。台中市法制局長李善植認為，依托咪酯2024年從三級提升到二級，查獲件數不減反增，單純升級效用不大，更應該從源頭切斷。

北市男毒駕心虛棄車狂奔20公尺！身上搜出10包毒品...檢方1萬元交保

吳姓男子日前晚上騎車行經台北市北投警方的路檢點，因精神恍惚遭攔，他神情異常且不斷發抖，警問為何發抖？孰料他下一秒轉頭拔腿狂奔，但跑了約20公尺隨即被制伏。警方在吳男身上搜出10包毒咖啡包，懷疑他毒駕，經唾液快篩呈現陽性反應，警詢後依毒品、公共危險罪送辦。檢方複訊後1萬元交保。

吸毒者駕照如何管制？魯明哲：要思考這些人還算不算是病人

桃園男子張紘愷毒駕逃逸釀3死事故引發熱議，不少民眾討論毒駕該如何管制。立委魯明哲表示，過去會把吸毒者當病人，現在要重新思考還算不算是病人，駕照要不要管制，這是整套的理論，還有，現在的快篩是否能將全部的毒品都篩檢到，這要去研究。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。