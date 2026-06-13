防治毒駕 桃警啟動專案全天候高強度攔查

毒駕件數漸加，桃園市警察局啟動取締毒（酒）駕暨雷霆除暴專案，5月24日起的防制毒駕專案，截至昨（12）日共查獲毒駕194件194人。

警察局表示，為強化執法效能，依據內政部警政署於2026年5月修訂毒駕取締作業程序，疑似毒駕駕駛人經唾液快篩呈陽性，或拒絕受測且客觀情狀足認不能安全駕駛者，員警均得依法當場逮捕，提升查緝效率。

另為壓制毒駕蔓延，桃園警方執法聚焦「勤務防線升級」實務。各分局已全面建構高頻率、大密度攻勢勤務網，以高強度攔查的攻勢勤務，彈性延伸至清晨、午後等盲區時段，投入大批警力建構全天候的防制網絡。

在具體部署上，警方結合大數據分析高風險熱區，採取多點交織的「封鎖式路檢」勤務。現場同時搭配口袋戰術防止可疑車輛規避，並調派巡邏警力，擴大在路檢點周邊一公里內實施高密度的機動巡守與攔查，透過點、線、面的勤務交織與高敏度快篩儀器，讓隱形毒駕無所遁形。

桃園警方路檢或巡邏勤務中查獲毒駕現行犯，除當場扣車並依法逮捕移送，刑事警察大隊與各分局科技偵查隊隨即啟動斷源機制，連夜追查涉案毒品如「依托咪酯」（喪屍煙彈）與大麻來源，打擊背後的供毒藥頭、分裝場及涉毒娛樂場所，力求從源頭阻斷毒品流入道路。針對情節重大或惡意再犯者，警方將主動報請檢察官預防性羈押。

桃園市警察局長廖恆裕呼籲，毒駕嚴重危害民眾生命、身體及財產安全。桃警團隊將持續規畫更嚴密的專案勤務與機動攔查阻絕毒駕，駕駛人切勿心存僥倖、害人害己。民眾若在路上發現疑似毒駕或危險駕駛情形，請立即撥打110報案，與桃警共同守護道路交通安全。