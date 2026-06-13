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男子未戴安全帽逆向違規遭查獲毒駕 北檢聲押獲准

中央社／ 記者林長順台北13日電

台北市中正二警分局員警11日晚間在西藏路攔查一名未戴安全帽且逆向違規的王姓機車騎士，發現王男神情緊張，唾液快篩驗出安非他命陽性反應，移送北檢偵辦。檢察官昨天向法院聲押王男獲准。

台北市警察局中正第二分局南海路派出所員警11日晚間6時許巡邏行經台北市西藏路時，發現一輛普通重型機車騎士未戴安全帽並逆向行駛，遂上前攔查。

員警盤查過程中，察覺騎士神情緊張、言詞閃爍，經其同意檢查隨身物品後，將54年次的王姓騎士帶回偵辦，並實施毒品唾液快篩，檢測結果顯示，王男對安非他命呈陽性反應，涉嫌於施用毒品後駕車上路，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

檢察官複訊後，認為王男涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具等罪嫌重大，且有反覆實施毒駕同一犯罪之虞，向台北地方法院聲請預防性羈押，北院昨天深夜裁准。

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安全帽 北檢 安非他命

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