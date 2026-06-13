男子未戴安全帽逆向違規遭查獲毒駕 北檢聲押獲准

吳姓男子日前晚上騎車行經台北市北投警方的路檢點，因精神恍惚遭攔，他神情異常且不斷發抖，警問為何發抖？孰料他下一秒轉頭拔腿狂奔，但跑了約20公尺隨即被制伏。警方在吳男身上搜出10包毒咖啡包，懷疑他毒駕，經唾液快篩呈現陽性反應，警詢後依毒品、公共危險罪送辦。檢方複訊後1萬元交保。

2026-06-13 12:52