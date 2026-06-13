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桃園毒蟲撞死路人自己也重傷 醫師曝搶救當下：醫護眼睛都冒憤怒火焰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園男子張紘愷毒駕拒檢逃逸，撞死2名路人，自己有傷重不治。記者陳俊智／翻攝
桃園男子張紘愷毒駕拒檢逃逸，撞死2名路人，自己有傷重不治。記者陳俊智／翻攝

桃園男子張紘愷毒駕害死2名無辜路人，自己送醫搶救也傷重不治。幫張男急救的敏盛醫院外科醫師黃冠傑在網路社群平台吐露心情，指急救當下已知對方身分且害死2人，心裡除了憤怒，更多的是擔心害怕。

黃冠傑在網路社群平台Threads發文指出，周四晚間公務機突然傳出異常急迫的聲音，急診通知「黃醫生，醫院外面重大車禍，兩個OHCA，一個major trauma（重傷）等等就送來」。他掛掉電話立刻衝到急診，沒多久EMT就推著一個滿臉鮮血的男子進來急救室，醫護人員一擁而上搶救，他也推著超音波擠出一個小空間幫忙檢傷。這時，吵雜環境傳來特別清晰的聲音:「這個駕駛毒駕被臨檢逃逸，追捕過程中車禍導致另外兩個路人OHCA」。

黃冠傑說，每個醫護人員聽完，眼睛都冒著憤怒的火焰，但是急救動作完全沒停下。他看張男跟一般病人沒什麼兩樣，但就是這個毒蟲親手奪走2條只是要過馬路回家的無辜生命，而心裡除了憤怒，更多的是後怕。

黃冠傑表示，發生事故的那個路口幾乎是敏盛員工跟病患時常經過的地方，他也常去對面大賣場吃午餐，很難想像事情如果發生在他的家人朋友身上，他是否能夠承受。

他感嘆，曾幾何時從小生活的土地變得如此危險，連平安回家都是奢望，「這裡不是一個溫暖充滿人情味的小島嗎」。

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