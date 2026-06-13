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毒駕氾濫…中市法制局長：喪屍菸彈列毒品還不夠 應管制關鍵前驅物

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

近年毒駕新聞頻傳，前年更有警員因攔檢毒駕而殉職。毒駕吸食毒品多為俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，行政院近日擬將其從二級毒品升為一級毒品。台中市法制局長李善植認為，依托咪酯2024年從三級提升到二級，查獲件數不減反增，單純升級效用不大，更應該從源頭切斷。

警政署統計，2024年毒駕移送件數2619件，2025年8659件，2026年到4月為止4725件。李善植指出，毒駕件數快速攀升，肇事案件幾乎都是依托咪酯；這種毒品藥效短，只有約10分鐘，吸食者為了持續體驗快感，經常反覆吸食，吸食後又容易陷入昏迷，才使其成為毒駕毒品的大宗。

李善植觀察，行政院2024年11月將依托咪酯從三級毒品升為二級毒品，但從查獲檢出件數來看，2024年是2779件，2025年是2萬727件，加重刑責後查獲件數反而暴增7倍；吸毒者本來就不在意被罰多重，更好的作法是要讓他們根本無法取得毒品。

李善植提出三點建議，第一點是直接截斷毒品源，依托咪酯的關鍵前驅物「依托咪酯酸」目前尚未被列為管制物品，製毒集團可以合法進口、地下製毒；毒審會6月17日將審議是否列管依托咪酯酸，這點勢在必行，此外還應該分析各類原料與成品特性，利用AI加強邊境查緝攔截。

李善植補充，國內也有合法用途的醫療用依托咪酯，目前是第四級管制藥品，政府既然打算將非法的依托咪酯從二級毒品提升到一級毒品，也應該思考是否提升醫療用合法依托咪酯的管制層級，以免製毒集團藉合法掩護非法。

李善植表示，第二點可以從依托咪酯的施用載具著手，傳統毒品多要靠針筒、玻璃球等方式吸食，特徵明顯，依托咪酯則是透過電子菸，不僅外觀難以辨識，更可能讓不肖人士把毒品混入其他電子菸油中，害不知情的人不知不覺間染上毒癮。

李善植說，現行的菸害防制法僅處罰電子菸的製造、輸入、販賣、供應與使用等等，不處罰持有，即使警方當場抓到有人使用電子菸，也不能沒收菸具；衛福部近日將提修法，對持有者也要處以罰鍰並沒收菸具，這是正確的方向，應加速落實。

李善植的第三點建議是強化電子菸的執法，若僅靠汽車攔檢，毒駕者拒檢後可能衝撞警員，造成更大危險性，應該參考刑事訴訟法第88條，將持有與使用電子菸的人視為毒品準現行犯，警員在路邊或夜店看到有人使用或持有電子菸，可強制採檢；一次採檢約需10分鐘，若能減少毒駕，利大於弊。

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台中市法制局長李善植認為，僅靠提升依托咪酯的毒品管制級數，效用不大，應該從源頭切斷，並加強控管依托咪酯的主要載具電子菸，多管齊下遏制毒駕。圖／李善植提供
台中市法制局長李善植認為，僅靠提升依托咪酯的毒品管制級數，效用不大，應該從源頭切斷，並加強控管依托咪酯的主要載具電子菸，多管齊下遏制毒駕。圖／李善植提供

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