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台南警破獲越式KTV涉開毒趴 攻堅逮9人

中央社／ 台南13日電

台南市永康警方獲報指稱有越南籍人士私下經營KTV，專門招攬越籍移工辦毒品轟趴，經蒐證攻堅查獲大量毒品及原料，逮捕2名負責人及7名涉案者，其中3人經檢方聲押獲准。

台南市政府警察局永康分局副分局長洪百亮今天接受媒體聯訪表示，日前接獲情資，在永康區中正北路一家越式KTV疑有毒品轟趴，經多日蒐證，8日凌晨持搜索票及拘票查獲丁姓主嫌等9人，查扣現金贓款新台幣8萬餘元、大量二、三級毒品及重達1.5公斤的三級毒品原料。

洪百亮指出，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，丁姓主嫌等3人經台南地檢署向法院聲請羈押獲准。

警方說明，這家越式KTV隱藏不起眼鐵皮屋外表下，專門招攬越南籍移工進場消費，並提供多樣毒品，專案小組8日發動攻堅，衝入包廂突襲，當場拘捕丁姓、黃姓2名負責人，並帶回現場7名越南籍涉案男女移工，經查其中有3名失聯移工。

警方指出，專案小組當場查獲二級毒品安非他命27包（毛重19.31公克）、愷他命29包（毛重26.78公克），另有印著「Best Wishes」的毒品咖啡包24包（毛重總共58.66公克）、紅底花朵圖案毒品咖啡包71包（毛重總共362.93公克），以及帳冊、磅秤、分裝袋、監視器設備與現金贓款等證物。

警方指出，隨後向上溯源搜索丁姓負責人住處，起獲安非他命19包（毛重11.88公克）、毒品咖啡包20包（毛重104.16公克），更搜出三級毒品「苯二氮類」原料，成功在分裝販售前將這批毒品攔截。

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台南 越南 毒品

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