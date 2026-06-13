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北市男毒駕心虛棄車狂奔20公尺！身上搜出10包毒品…檢方1萬元交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝
吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝

吳姓男子日前晚上騎車行經台北市北投警方的路檢點，因精神恍惚遭攔，他神情異常且不斷發抖，警問為何發抖？孰料他下一秒轉頭拔腿狂奔，但跑了約20公尺隨即被制伏。警方在吳男身上搜出10包毒咖啡包，懷疑他毒駕，經唾液快篩呈現陽性反應，警詢後依毒品、公共危險罪送辦。檢方複訊後1萬元交保。

北投分局永明派出所10日晚上10點多，在東華街執行取締酒駕及毒駕勤務，攔下騎機車的吳姓男子（44歲），員警見他眼神渙散、精神萎靡上前關切，雖然沒有酒駕但他不斷發抖。

員警詢問吳男狀況時，孰料他心虛轉頭就跑，警方見狀立即上前追捕，並大喊「跑什麼跑」，追逐約20公尺吳男便遭攔截壓制，警方隨後在他口袋搜出10包毒咖啡包。

警方懷疑他毒駕，經同意實施毒品唾液快速檢驗，確認呈現安非他命、愷他命及卡西酮等3種毒品陽性反應；吳男警詢時稱毒品都是自用，並辯稱因過去有毒品前科，見到警察才會緊張、逃跑，警詢後被依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

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吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝
吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝

吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝
吳姓男子日前毒駕遇北市警方路檢點，疑心虛轉頭就跑仍被壓制，警方在他口袋搜出10包毒品咖啡包，經唾液快篩呈現陽性反應。記者翁至成／翻攝

毒品 北市 毒駕

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