吸毒者駕照如何管制？魯明哲：要思考這些人還算不算是病人

桃園男子張紘愷毒駕逃逸釀3死事故引發熱議，不少民眾討論毒駕該如何管制。立委魯明哲表示，過去會把吸毒者當病人，現在要重新思考還算不算是病人，駕照要不要管制，這是整套的理論，還有，現在的快篩是否能將全部的毒品都篩檢到，這要去研究。

魯明哲表示，最近聽了很多理論，從毒品的管制，現在是緊扣交通委員會，對於交通法規行政罪加重的方向是最近訂的，第二是刑事方面也要加重刑責，這是確定會推的方向。從法律嚴格角度，是希望從嚴罰，提醒不要碰毒、不要毒駕，以酒駕為例是有效的，若沒太重的刑罰，可能效果不大。

吸毒者被抓到毒駕，未來重新取得駕駛資格部分，是否該導入更完整的風險評估？魯明哲表示，5年前至今，抓到毒駕的比例數倍增長，交通部跟黨團、民間團體都開始在討論。

魯明哲說，過去好長一段時間，把使用毒品的人當作病人，會帶去勒戒。現在政策要有核心邏輯，「思考這些人還算不算是病人，這些人的駕照要不要做管制？」這是整套的邏輯，現在抓毒駕是用快篩，但快篩能篩檢到多少毒品？因為毒品還有分一、二、三級，如果只能篩到百分之六十，有些就篩檢不到，尤其現在很多詐騙、毒品都一直有新的，這要去研究，讓最後的法律結果是公平的，不能投機取巧。

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