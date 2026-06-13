3個月連續毒駕3次！台中公布毒駕累犯 他頻率最高、屢屢再犯

全台嚴抓毒駕，台中市警局5月底公布16名毒駕累犯名單，其中男子洪光奕去年2月、3月及4月，3度毒駕被抓，顯然反覆再犯；另名男子許育銘去年5月、8月及9月，同樣3度毒駕落網，台中地院以許男多次被查獲不知警惕、短時間一再反覆為之，依公共危險罪判他8月徒刑，可上訴。

太平分局2025年3個月內連續抓到洪光奕3度毒駕，包括洪男2月8日開車經新平路1段、環太東路口，因占用機車停等區等紅燈被攔查，車內查扣2罐K他命，對洪驗尿呈K他命、去甲基愷他命陽性反應，濃度均超標。

洪3月25日騎機車經樹德路、振福路口，因機車未裝設後視鏡被警攔檢，洪拒絕配合涉嫌妨害公務遭逮，查扣1包K他命，驗尿呈K他命、去甲基愷他命陽性反應，濃度均超標；洪4月10日再開車經太平區，因警方擴大臨檢發現他車內飄散K味，驗尿再呈現K他命、去甲基愷他命陽性反應，濃度超標。

台中地院認為，洪男明知吸毒將導致精神恍惚，影響注意力及操駕能力，竟心存僥倖，就其3次毒駕行為，依公共危險罪各判4月徒刑，得易科罰金。

許育銘2025年5月13日騎機車經潭子區中山路2段、環中東路1段，因違規單手騎車被警方攔查，皮夾內起獲海洛因，驗尿呈海洛因陽性反應；許8月26日騎車經中區台灣大道、中華西街闖紅燈，又被查扣持有毒品粉末，驗尿呈安非他命陽性反應。

許男9月11日再開車經大里區，因駕車精神恍惚被攔查，警方發現車內有1顆用完的托咪酯煙彈，尿液驗出依托咪酯、甲基安非他命陽性反應。檢方訊時，許男全部否認，辯稱忘記用毒時間，但根據尿液檢驗均呈現高濃度毒品反應，可見他是短時間內施用即上路。

台中地院審酌，許男接連多次遭警方查獲毒駕仍不知警惕，短時間一再反覆為之，依3個公共危險罪各判他3月、4月及5月，3罪應執行8月，得易科罰金。

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