不止臨檢！南投警一路追到毒品分裝場　短短數日掃出6件毒駕

南投縣南投警分局近期全面掃蕩毒品犯罪，短短數日內查獲毒駕6件6人、酒駕1件1人及毒品案4件6人，並破獲一處混合式毒品分裝場，查扣大量依托咪酯煙油、煙彈成品及安非他命、海洛因等毒品，展現警方打擊毒品犯罪決心。

南投分局表示，防範毒駕、酒駕對民眾安全危害，警方針對轄區毒品犯罪展開全面清查。專案執行期間，單日即連續偵破4件毒品案件，其中包括查獲一處混合式毒品分裝場，現場起獲大量依托咪酯煙油、煙彈成品、分裝器具，以及安非他命、海洛因等毒品，全案已依重大毒品案件通報警政署，並依毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

警方指出，同日也跨縣市查獲多名毒品通緝犯，展現跨域合作及同步打擊毒品犯罪能力，希望從源頭阻斷毒品流通。

除查緝毒品案件外，員警在巡邏、交通事故處理及臨檢勤務中，也利用唾液快篩試劑及平衡觀測等方式，查獲多名精神狀態異常的毒駕駕駛，另查獲1件酒測值超標的酒駕案件，相關涉案人員均依法移送偵辦。

南投分局表示，毒駕與酒駕都涉及公共危險犯罪，政府對此採取零容忍態度。毒品不僅危害個人健康，更可能因毒駕危及其他用路人安全，警方將持續強力執法，打擊毒品犯罪及危險駕駛行為，維護社會治安與交通安全。

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南投警分局執行掃毒專案，破獲混合式毒品分裝場，查扣依托咪酯煙油、煙彈及多項毒品證物。圖／南投警分局提供