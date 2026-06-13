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影／新店民宅散發異味淪毒窟 警消聯手逮獲分裝犯嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區吉祥街一處住宅，近期頻傳陣陣惡臭，警方獲報昨晚攻堅逮人，並起出大量分裝工具及毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區吉祥街一處住宅，近期頻傳陣陣惡臭，警方獲報昨晚攻堅逮人，並起出大量分裝工具及毒品。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區吉祥街一處住宅，近期頻傳陣陣惡臭，引起周遭住戶疑慮。新店警分局獲報後展開調查，經連日埋伏蒐證，確認該址遭人作為第二級毒品「依托咪酯」分裝工廠。警方昨晚持法院核發搜索票展開攻堅，順利破獲該處非法據點。

案發當時，32歲陳姓男子一見警方破門攻堅，竟企圖跳窗逃逸，困於2樓後陽台遮雨棚上進退兩難。警方立即通報消防局到場，會同消防人員協助下，在警消合作下將陳嫌平安救下，現場無人傷亡。

警方當場查獲依托咪酯煙油殘渣、安非他命吸食器、丙二醇、香精、磅秤、分裝袋及大批空菸彈殼等證物。陳嫌於警詢後，全案依毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。警方強調，依托咪酯具高度成癮性及危害，後續將持續向上溯源，澈底瓦解毒品供應網絡，維護社區治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市新店區吉祥街一處住宅，近期頻傳陣陣惡臭，警方獲報昨晚攻堅逮人，並起出大量分裝工具及毒品。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區吉祥街一處住宅，近期頻傳陣陣惡臭，警方獲報昨晚攻堅逮人，並起出大量分裝工具及毒品。記者王長鼎／翻攝

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