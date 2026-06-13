提前把毒駕高風險者拉下駕駛座 桃園衛生局長籲限制用毒者駕駛資格

桃園男子張紘愷毒駕逃逸釀3死事故引發熱議，桃園市長賈蔚認為毒駕靠事後重罰已緩不濟急，今在臉書發表長文點出4個防治加強方向，呼籲建立跨部會通報機制與查詢平台。

賈蔚在臉書粉絲團「賈叔叔的會客室」表示，看見無辜生命在一瞬間被奪走，想到家屬必須長期承受難以抹滅的悲痛，心裡真的非常沈重難過，也百感交集。

賈蔚指出，酒駕、毒駕之所以讓社會難以接受，是因為它不是「一時不小心」，而是在明知自己判斷力、反應力、控制力都可能「失控」情況下，仍然選擇開車上路。

對行人、騎士和其他駕駛來說，就是一顆「移動的不定時炸彈」。台灣已經導入毒駕唾液快篩，這是重要進展，但我們必須誠實面對「只有快篩，遠遠不夠」。

賈蔚點出新興毒品變化太快，快篩試劑永遠不可能跑在最前面，目前毒駕快篩試劑可以快速篩檢7類常見毒品，但會影響駕駛能力的物質眾多，有些完全具備「快篩逃脫」能力，包含笑氣或複合式濫用，都可能出現「偽陰」結果。

賈蔚也認為，毒品列管（重複使用）者的駕駛資格限制不能只在「已經開車上路」的那一刻才介入，簡而言之，就是如果一個人已經被查獲施用毒品，即使當下不是正在開車，這個人是否仍適合持有駕照？

賈蔚強調，社會對毒駕的共識就是「零容忍」，但真正的零容忍，不只是事故後從重量刑，而是從查緝、通報、戒治、駕照管理、再犯風險評估到道路安全防護，建立一套完整並且從嚴管理的制度。

「駕駛是一種公共安全資格，不只是個人權利。」賈蔚說，更當一個人的物質使用狀態，已經足以對公共道路安全造成高度風險，國家就有責任先保護無辜民眾，來毒駕防制至少要有4個補強方向。

賈蔚建議，政府應建立更即時的跨部會通報機制及查詢平台。查獲施用毒品、毒駕、拒測或涉及高風險物質濫用者，警政、衛政、法務與交通監理系統能更快連結，而不是各自掌握片段資料。對高度再犯風險者，應考慮更積極的駕照管理制度，不是等到撞死人以後才說要重罰，「悲劇發生前，先把高風險者暫時拉下駕駛座」。

賈蔚也說，毒駕者被吊銷或吊扣駕照後，未來是否能重新取得駕駛資格，不應只靠期滿、重考或形式上的證明，應該導入更完整的風險評估，包括成癮治療狀況、再犯風險、認知與反應能力、心理狀態等。

另外，毒藥癮者被取消駕照也可能「無照開車」，現在的酒測臨檢似乎就是吹口氣確認沒有喝酒，極少被查詢是否處駕照吊銷期間，因此也要調整第一線酒駕臨檢方向。

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